Одеські портовики просять прем'єра звільнити в.о. голови АМПУ Вецкаганса, – ЗМІ

Мітинг в Одесі за звільнення Райвіса Вецкаганса з АМПУ. Фото: delo.ua

Мітинг в Одесі за звільнення Райвіса Вецкаганса з АМПУ. Фото: delo.ua

Працывники Одеського та Чорноморського морських торгових портів на мітингу в Одесі вимагали у прем'єр-міністра України Олексія Гончарука звільнити виконуючого обов'язки голови Адміністрації морських портів України (АМПУ) Райвіса Вецкаганса.

Про це повідомило інтернет-видання Delo.ua.

Учасники мітингу, який пройшов у четвер, 28 листопада, біля прохідної порту підписали відповідне звернення до прем'єра.

"Сьогодні фактично топиться наша галузь. Та політика, яка сьогодні проводиться Адміністрацією (АМПУ), вона не веде нікуди", - сказав на мітингу профспілковий лідер Одеського морського торгового порту (ОМТП) Володимир Зайков.

Присутні тримали плакати з копією штатного розкладу АМПУ, згідно з яким керівник відомства отримує заробітню плату у розмірі 320 тис. гривень на місяць. У той же час, за словами портовиків, звичайні працівники отримують лише 5 тис. гривень. При цьому АМПУ планує провести масові скорочення штату в портах Одеси.

Ще одна претензія до Райвіса - нав'язування портам послуг приватних охоронних структур, через що професійні співробітники держохорони втрачають роботу. "Приватна охорона портів - вірний шлях до корупції", - було написано на одному з плакатів мітингувальників.

Виступаючи на мітингу, голова профкому загону охорони Одеського морського порту Володимир Бабій наголосив: "Приватні охоронні структури не мають права охороняти стратегічні об'єкти".

Сам Вецкаганс поспілкувався з мітингувальниками і пояснив те, що відбувається погано налагодженої комунікацією між керівництвом АМПУ і співробітниками портів, через що останні отримують некоректну інформацію.

Громадянин Латвії Райвіс Вецкаганс був призначений в. о. голови АМПУ в січні 2017 року. До цього він обіймав посади віце-президента Акціонерного товариства "Латвійське пароплавство", члена правління Rīgas Centrālais Termināls і голови правління Riga Container Terminal.

Раніше низка учасників ринку морських перевезень неодноразово заявляв про неефективність роботи Вецкаганса і навіть висловлювали підозри в корупції. Серед звинувачень - невиправдане збільшення витрат на бюрократичний апарат АМПУ, незаконні екологічні перевірки, махінації з державними буксирами, недоцільна закупівля днопоглиблювальної техніки, діяльність сумнівних охоронних фірм.

Крім того, Вецкаганс майже 3 роки працює в статусі виконуючого обов'язки, не пройшовши процедуру конкурсу, як це передбачено законом.

Як повідомлялося, новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів кадрові чистки у морській галузі, назвавши їх "джихадом" проти корупціонерів. Серед звільнених - керівники ряду портів, Держслужби морського і річкового транспорту (Морський адміністрації), а також заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, який в професійних колах отримав прізвисько "зам з корупції". Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про підготовку відставки Райвіса Вецкаганса та оголошення конкурсу на посаду голови АМПУ.