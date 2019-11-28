Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко

Сьогодні, 28 листопада, в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відбулася робоча нарада щодо розвитку індустріальних парків в Україні.

В дискусії взяли участь голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, заступники міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко та Дмитро Романович, голова Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Прокопенко, представники компаній "Трансінвестсервіс", DCH та інші.

Мова йшла про зміни, які необхідно здійснити для того, щоб покращити інвестиційну привабливість України. Розвинені країни встановлюють податкові та інші преференції для залучення інвесторів. Одним з інструментів, який заохочує прямі іноземні інвестиції є індустріальні та технологічні парки.

В Комітеті Ради з питань економічного розвитку йде напрацювання законодавчих ініціатив для стимулювання розвитку індустріальних парків. Як зазначив голова комітету Дмитро Наталуха: "Ми маємо створити прозорі та зрозумілі умови для залучення інвестицій в українську економіку. Будь-який бізнес перед тим як інвестувати зважує всі ризики, і зі свого боку ми маємо їх мінімізувати та зробити інвестування в Україну привабливим".

Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко розказав про практичні проблеми з якими стикаються органи влади в роботі по залученню іноземних інвесторів. Нещодавно Чернігівська ОДА звернулася до потенційного інвестора – концерну Volkswagen, з пропозицією розмістити завод з виробництва автомобільних комплектуючих на Чернігівщині.

"Перед тим як виступити з ініціативою співпраці з Volkswagen ми проаналізували пропозиції інших держав, українське законодавство, можливості нашого регіону.

На сьогоднішній день інші країни демонструють стабільну податкову політику і захист іноземних капіталів. Пропонують надання землі під промислове виробництво, безкоштовне підведення всіх комунікацій та транспортної інфраструктури, включаючи залізничний транспорт. Це також стосується і податкових пільг, в тому числі, звільнення від податку на прибуток строком на 10 років.

Можна навести приклад Болгарії, яка включилась в конкуренцію за розміщення автомобільного заводу Volkswagen. Країна запропонувала концерну субсидії сумарним обсягом 800 млн євро, якщо завод буде зведений в Болгарії. Вони включають розвиток інфраструктури – будівництво підвідних шляхів до залізничних та автомобільних доріг, а також податкові преференції.

На рівні обласної адміністрації ми будемо робити все можливе, але щоб зробити привабливу пропозицію великому індустріальному інвестору, необхідно вносити зміни в законодавство. Саме тому ми працюємо в цьому напрямку з Мінекономрозвитку та Верховною Радою", - зазначив Андрій Прокопенко.