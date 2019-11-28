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  • Інвестори негативно відреагують на ретроспективну зміну "зеленого" тарифу, - Гайдуцький
28 листопада 2019, четвер, 17:33 216
Економіка 2019-11-28T19:45:03+02:00
Українські Новини
Інвестори негативно відреагують на ретроспективну зміну "зеленого" тарифу, - Гайдуцький

Інвестори негативно відреагують на ретроспективну зміну "зеленого" тарифу, - Гайдуцький

Зелені тарифи

Верховна Рада 12 листопада прийняла в першому читанні законопроект щодо ретроспективного зменшення "зелених" тарифів. Реакція інвесторів на ретроспективне зміна "зеленого" тарифу буде негативною. Про це заявив виконавчий директор платформи "Лобосторе Україна" Іван Гайдуцький в ході міжнародного форуму з відновлюваної енергетики "ARWE 2019", передає Главком.

"Інвестор буде реагувати негативно (на ретроспективне зниження "зелених" тарифів – ред.), тому що, по-перше, це погіршення умов для нього. По-друге, є варіанти, що завтра в країні потрібно переходити на аукціони, і туди повинні приходити інвестори. Тому що без інвесторів аукціону не буде. І як буде себе почувати інвестор, якщо йому в середині аукціонного процесу скажуть, що ми тобі урізуємо через 10, через 5 років? Немає впевненості в державній політиці", - сказав Гайдуцький.

Він підкреслив, що для інвестора стабільність умов для інвестицій є фундаментальним питанням, і він повинен чітко розуміти, коли зможе повернути свої вкладення.

"Інвестор повинен чітко розуміти, що є певний період, за який він поверне свої інвестиції", - зазначив Гайдуцький.

12 листопада, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, яким передбачається ретроспективне зменшення "зелених" тарифів (№2236-2).

Президент України Володимир Зеленський 27 листопада на українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективного зміни "зеленого" тарифу не буде і українська влада не має наміру робити ніяких кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

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