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28 листопада 2019, четвер, 17:07 160
Судова влада 2019-11-28T19:45:03+02:00
Українські Новини
Кулик токсичний для СБУ та нової влади, – Охріменко

Кулик токсичний для СБУ та нової влади, – Охріменко

Олександр Охріменко, Костянтин Кулик, Генпрокуратура України, СБУ
Олександр Охріменко. Фото: golos.ua
Олександр Охріменко. Фото: golos.ua

Економічний експерт Олександр Охріменко, коментуючи можливе призначення раніше звільненого з Генеральної прокуратури України Костянтина Кулика до Служби безпеки України, заявив, що призначення Кулика завдасть значну шкоду політичній репутації як СБУ, так і нової влади.

Про це повідомив веб-сайт телеканалу NewsOne.

"Як отримати "червону картку" в міжнародній політиці, якщо говорити футбольною термінологією, новим українським політикам? Правильно, взяти до себе на роботу прокурора Костянтина Кулика", - написав Охріменко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Людини, яка пережила та підставила усіх своїх начальників. А останній з них - Юрій Луценко - опинився в епіцентрі "Україногейта" в США. Останній, бо Руслан Рябошапка відразу заявив, що в його оновленому Офісі Генерального прокурора такої людини не буде. А він знав чому, і дотримав слова. Руслан Георгійович прекрасно знає, що таке політична репутація, яка розбивається один раз як скляний стакан", - вважає експерт.

За словами Охріменка, голові Служби безпеки України хочеться порадити, "не налаштовуйте всі українські та світові ЗМІ проти себе - не беріть до себе Кулика. Для прикладу згадайте своїх попередників в СБУ. З журналістами можна працювати, а не постійно воювати!".

Як повідомляли ЗМІ, раніше генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив інформацію про звільнення прокурора Костянтина Кулика.

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