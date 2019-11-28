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28 листопада 2019, четвер, 16:52 427
Політика 2019-11-28T19:30:04+02:00
Українські Новини
Зеленський у Вільнюсі пообіцяв розглянути можливість відмови від імпорту електроенергії з Білорусі, – литовськ

Зеленський у Вільнюсі пообіцяв розглянути можливість відмови від імпорту електроенергії з Білорусі, – литовські ЗМІ

Україна розгляне поставлене Литвою питання щодо відмови від закупівлі електроенергії, яка вироблятиметься Білоруською атомною електростанцією (БелАЕС), що її Білорусь будує поруч із литовським кордоном, за 50 км від Вільнюса. Про це заявив у середу під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою лідер України Володимир Зеленський, повідомляють литовські ЗМІ, передає "Обозреватель".

Президент Литви Науседа повідомив на брифінгу для преси, що ознайомив свого українського колегу з позицією Литви. "Я виклав причини нашої стурбованості щодо БелАЕС", – зазначив він.

"Все, що важливо для вас (Литви – ред.), що стосується безпеки, те важливе і для українців. Я почув ваш сигнал і обов'язково з міністром енергетики розгляну це питання", – відповів Зеленський.

Литва заявляє, що Мінськ не схильний дотримуватися міжнародних вимог у сфері ядерної енергетики. Сейм оголосив БелАЕС загрозою національній безпеці і ухвалив закон, що забороняє купівлю та експортний пропуск її електроенергії через литовські електромережі. Вільнюс шукає союзників такого рішення на двосторонньому рівні і в рамках ЄС. Литва насамперед сподівається на солідарність сусідньої Польщі та інших країн Балтії. Зі свого боку Польща заявила, що готова підтримати Литву.

Минулого тижня міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявив, що Україна зацікавлена в збільшенні імпорту електроенергії з Білорусі, який можна наростити тільки з БелАЕС, перший блок якої має бути запущений на початку 2020 року.

Нагадаємо, комерційний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став можливий внаслідок поправки до законодавства, ухваленою Верховною Радою України 18 вересня, яку пролобіював голова парламентського Комітету з енергетики Андрій Герус.
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