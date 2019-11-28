Зеленський у Вільнюсі пообіцяв розглянути можливість відмови від імпорту електроенергії з Білорусі, – литовські ЗМІ

Україна розгляне поставлене Литвою питання щодо відмови від закупівлі електроенергії, яка вироблятиметься Білоруською атомною електростанцією (БелАЕС), що її Білорусь будує поруч із литовським кордоном, за 50 км від Вільнюса. Про це заявив у середу під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою лідер України Володимир Зеленський, повідомляють литовські ЗМІ, передає "Обозреватель".

Президент Литви Науседа повідомив на брифінгу для преси, що ознайомив свого українського колегу з позицією Литви. "Я виклав причини нашої стурбованості щодо БелАЕС", – зазначив він.

"Все, що важливо для вас (Литви – ред.), що стосується безпеки, те важливе і для українців. Я почув ваш сигнал і обов'язково з міністром енергетики розгляну це питання", – відповів Зеленський.

Литва заявляє, що Мінськ не схильний дотримуватися міжнародних вимог у сфері ядерної енергетики. Сейм оголосив БелАЕС загрозою національній безпеці і ухвалив закон, що забороняє купівлю та експортний пропуск її електроенергії через литовські електромережі. Вільнюс шукає союзників такого рішення на двосторонньому рівні і в рамках ЄС. Литва насамперед сподівається на солідарність сусідньої Польщі та інших країн Балтії. Зі свого боку Польща заявила, що готова підтримати Литву.