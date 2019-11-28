Бойко на харківському агропідприємстві заявив, що не допустить запуску ринку землі

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко в ході зустрічі з працівниками сільськогосподарського підприємства "Благодатне" (Зміївський район, Харківська область) заявив, що не допустить прийняття у 2-му читанні провладної редакції закону про ринок землі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Два роки лежать папери в Держгеокадастрі. Ми вже в цьому році і президенту скаржилися. Нас відфутболюють знову в Держгеокадастр. Люди не розуміють, як можна зараз відкривати ринок землі. Для працівників сільгосппідприємства це дуже болюче питання. Ось уже кілька років вони не можуть отримати свої паї, хоча всі документи давно готові", - сказав заступник директора підприємства.

Бойко зазначив, що такі історії практично в кожному регіоні.

"Як пішли чутки про прийняття цього закону (про відкриття ринку землі сільгосппризначення - ред.) Ситуація вкрай загострилася. Всі люди в шоці. Фермери в шоці, тому що не зможуть конкурувати з холдингами. Це колосальна політична і соціальна провокація - допустити продаж 200 тис. га землі в одні руки. 10 000 фермерів, які працюють зараз в Україні, можуть втратити орендовані ділянки. А це скоротить і робочі місця, і соціальну сферу на селі. Цього не можна допустити. Ми виступаємо категорично проти, ми будемо блокувати прийняття цього закону в тому вигляді, в якому він пропонується", - підкреслив Бойко.

За його словами, відкриттю ринку землі мають передувати консультації з тими, хто на ній працює, а це фермери, аграрії, проведено розпаювання земель, кожен повинен отримати свій пай, складений повний Земельний кадастр і обов'язково повинен пройти референдум із цього важливого питання.

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"На початку повинні бути враховані інтереси і пропозиції українських фермерів, тих, хто працює на землі, тих, хто живе в селах, і лише тоді, усвідомлено, після референдуму, приймати цей закон", - резюмував співголова фракції опозиціонерів.

Нагадаємо, "Опозиційна платформа - За життя" вимагає розпаювати державну землю сільськогосподарського призначення між громадянами, які її ще не отримали і провести всеукраїнський референдум, і лише після цього відкривати ринок землі.