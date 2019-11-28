"Не приймете закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для прийняття закону про гральний бізнес, – ЗМІ

"Не приймете закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для прийняття закону про грал

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради України 19 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект про гральний бізнес потрібно терміново прийняти, тому що в бюджет закладено надходження від цієї галузі у розмірі 3 млрд гривень.

Про це написала у своїй статті "Нові лицарі мальтійського ордена. Чи стане Україна гральним офшором?" журналіст інтернет-видання "Цензор.нет" Тетяна Ніколаєнко.

Раніше видання вже повідомляло про перипетії навколо останнього питання, у зв'язку з тим, що група лобістів намагалася виписати закон під онлайн-гемблінг. У середині жовтня до парламенту був поданий законопроект Кабінету Міністрів України, а через 3 тижні до нього були подані ще 6 альтернативних, та 2 - про зміни в бюджетний і податковий кодекс для врегулювання сфери.

25 листопада народні депутати 4 комітетів провели закриту зустріч з партнером компанії Pharumlegal Філіпом Влеммінком, який вже багато років консультує держави Європейського Союзу (ЄС) у сфері грального бізнесу та представляв ЄС в судових спорах.

За його словами, сфера азартних ігор ніколи не повинна розглядатися як драйвер для наповнення бюджету. Тому що перше завдання для законодавства у сфері азартних ігор – це те, як захистити споживача і запобігти відмиванню грошей.

"Українська реальність виглядає зовсім інакше. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наповнення бюджету називав однією з перших цілей. На засіданні фінансового комітету 19 листопада він заявив, що законопроект про гральний бізнес потрібно терміново прийняти, тому що в бюджет закладено надходження від цієї галузі у 3 млрд гривень. Того ж дня аналогічну заяву зробила Рахункова палата. І теж згадала про закладені в бюджет мільярди", - зазначила Ніколаєнко.

Влеммнік зазначав, що порахувати в перший рік доходи від грального бізнесу просто неможливо.

Експерт Інституту майбутнього Олександр Чебаненко й зовсім зазначив, що після того, як Юлія Тимошенко провела у 2009 році заборону грального бізнесу та залишила лише лотереї, в країні залишилося близько 200 компаній, у яких є ліцензії на цю діяльність. І є ймовірність, що після прийняття нового закону вони всі підуть до суду та заблокують видачу нових ліцензій. Так що бюджет замість прибутку отримає збитки.