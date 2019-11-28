"Не приймете закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для прийняття закону про гральний бізнес, – ЗМІ

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради України 19 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект про гральний бізнес потрібно терміново прийняти, тому що в бюджет закладено надходження від цієї галузі у розмірі 3 млрд гривень. Про це написала у своїй статті "Нові лицарі мальтійського ордена. Чи стане Україна гральним офшором?" журналіст інтернет-видання "Цензор.нет" Тетяна Ніколаєнко. Раніше видання вже повідомляло про перипетії навколо останнього питання, у зв'язку з тим, що група лобістів намагалася виписати закон під онлайн-гемблінг. У середині жовтня до парламенту був поданий законопроект Кабінету Міністрів України, а через 3 тижні до нього були подані ще 6 альтернативних, та 2 - про зміни в бюджетний і податковий кодекс для врегулювання сфери. 25 листопада народні депутати 4 комітетів провели закриту зустріч з партнером компанії Pharumlegal Філіпом Влеммінком, який вже багато років консультує держави Європейського Союзу (ЄС) у сфері грального бізнесу та представляв ЄС в судових спорах. За його словами, сфера азартних ігор ніколи не повинна розглядатися як драйвер для наповнення бюджету. Тому що перше завдання для законодавства у сфері азартних ігор – це те, як захистити споживача і запобігти відмиванню грошей. "Українська реальність виглядає зовсім інакше. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наповнення бюджету називав однією з перших цілей. На засіданні фінансового комітету 19 листопада він заявив, що законопроект про гральний бізнес потрібно терміново прийняти, тому що в бюджет закладено надходження від цієї галузі у 3 млрд гривень. Того ж дня аналогічну заяву зробила Рахункова палата. І теж згадала про закладені в бюджет мільярди", - зазначила Ніколаєнко. Влеммнік зазначав, що порахувати в перший рік доходи від грального бізнесу просто неможливо. Експерт Інституту майбутнього Олександр Чебаненко й зовсім зазначив, що після того, як Юлія Тимошенко провела у 2009 році заборону грального бізнесу та залишила лише лотереї, в країні залишилося близько 200 компаній, у яких є ліцензії на цю діяльність. І є ймовірність, що після прийняття нового закону вони всі підуть до суду та заблокують видачу нових ліцензій. Так що бюджет замість прибутку отримає збитки.