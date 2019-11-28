Атомники вимагають від Мінекоенерго повернути Юрія Недашковського та припинити розгортання галузі в бік РФ

Атомники провели попереджувальну акцію протесту під стінами Міністерства енергетики та захисту довкілля із вимогою поновити на посаді президента Державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.

Учасники акції звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням негайно втрутитись у ситуацію зі звільненням очільника Енергоатом – підприємства, що є оператором усіх українських атомних електростанцій та забезпечує 56% виробництва всієї електроенергії України. Атомники просять припинити систематичне знущання над стратегічною для України ядерною галуззю, її повне ігнорування з боку новопризначеного міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля та негайно відкликати розпорядження про звільнення Юрія Недашковського.

У резолюції мітингу, що направлена на адресу президента України, фахівці-атомники зазначають, що вчорашнє рішення про звільнення Юрія Недашковського, яке ініціював Олексій Оржель, призведе до повної дестабілізації роботи ядерної галузі та збурить людей у містах-супутниках АЕС. Атомники переконані, що в особі Юрія Недашковського атомна енергетика України має досвідченого та ефективного керівника, який є справжнім професіоналом і пройшов всі можливі щаблі на атомній електростанції – від обхідника котельно-допоміжного обладнання до генерального директора Хмельницької АЕС.

Учасники мітингу наголошують, що відверті проросійські заяви новопризначеного міністра ставлять хрест не лише на майбутньому розвитку держави Україна, але й на поточній безпечній та надійній роботі українських АЕС. "Українська електроенергія з АЕС – найдешевша у світі - 56,7 копійок за 1 кВт-год – такий знущальний тариф для Енергоатома встановив попередній уряд. Нинішній уряд заради імпорту російсько-білоруської електроенергії обмежує виробництво атомної електроенергії. Незважаючи на це АЕС України працюють безпечно, надійно та стабільно, максимально можливо скорочуючи терміни ремонтних кампаній заради того, щоб країна в осінньо-зимовий період отримувала найдешевшу в світі електроенергію.

"25 листопада новий міністр під час своєї презентації змін у сфері енергетики та екології на наступні декілька років, навіть слова не вимовив про розвиток стратегічної для України галузі – про розвиток ядерної енергетики, але безперестанку торочив про переваги імпорту з РФ. Раніше пан Оржель абсолютно необґрунтовано назвав роботу Енергоатома неефективною, чим особисто образив кожного атомника. Що це, як не яскраве підтвердження анти-професіоналізму та анти-компетенції діючого міністра?!", - зазначалось у виступах учасників акції протесту.

Атомників турбує, що новий міністр згортає проєвропейські проекти розвитку атомної енергетики, орієнтуючись на інтереси Кремля, відмовляється від інвестицій ЄБРР в підвищення безпеки АЕС та має намір згорнути проект будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива за кошти фондового ринку США.

Учасники мітингу переконані, що російське лоббі в Мінекоенерго незабаром поставить хрест на диверсифікації поставок ядерного палива задля повернення монополії російської компанії ТВЕЛ.

Звертаючись до Президента України, учасники мітингу зазначають, що при найнижчому тарифі в світі лише за 2018 рік Енергоатом сплатив 11,5 млрд гривень податків, реалізував інвестиційні проекти на суму 12,8 млрд гривень, та ставлять запитання, чому тоді їхнє підприємство Енергоатом вважається неефективним. "Абсолютно безпідставно ініціюючи звільнення Юрія Недашковського, міністр робить це саме у той час коли голова держави перебуває із офіційним візитом за кордоном, а сам наступного дня просто тікає у відрядження, ховаючись від запитань атомників", - висловили обурення мітингувальники.