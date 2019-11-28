29.11.19 13:00 Прес-конференція: "Від грабежу іноземних інвесторів до відновлення довіри до України"

У п'ятницю, 29 листопада 2019 року, о 13.00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Від грабежу іноземних інвесторів до відновлення довіри до України" про систематичний грабіж у 2015-2018 рр. іноземних інвесторів з боку злочинного угруповання, до якого входили представники силових структур. Учасники: Анатолій Велімовський, голова ГО "Асоціація захисту іноземних інвестицій"; Тарас Москалюк, співзасновник ГО "Асоціація захисту іноземних інвестицій", голова громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону України "Лівий берег - Київ БТО"; Альберт Точиловський, громадянин Федеративної Республіки Німеччина, інвестор, власник BioTexCom; Вільджюнас Вірмантас, громадянин Республіки Литва, приватний інвестор. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх