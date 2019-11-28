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  • 29.11.19 13:00 Прес-конференція: "Від грабежу іноземних інвесторів до відновлення довіри до України"
28 листопада 2019, четвер, 15:20 13
Прес-центр 2019-11-28T16:15:02+02:00
Українські Новини
29.11.19 13:00 Прес-конференція: "Від грабежу іноземних інвесторів до відновлення довіри до України"

29.11.19 13:00 Прес-конференція: "Від грабежу іноземних інвесторів до відновлення довіри до України"

У п'ятницю, 29 листопада 2019 року, о 13.00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Від грабежу іноземних інвесторів до відновлення довіри до України" про систематичний грабіж у 2015-2018 рр. іноземних інвесторів з боку злочинного угруповання, до якого входили представники силових структур.

Учасники:

  • Анатолій Велімовський, голова ГО "Асоціація захисту іноземних інвестицій";
  • Тарас Москалюк, співзасновник ГО "Асоціація захисту іноземних інвестицій", голова громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону України "Лівий берег - Київ БТО";
  • Альберт Точиловський, громадянин Федеративної Республіки Німеччина, інвестор, власник BioTexCom;
  • Вільджюнас Вірмантас, громадянин Республіки Литва, приватний інвестор.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: 

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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