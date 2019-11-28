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28 листопада 2019, четвер, 15:07 14
Транспорт 2019-11-28T16:45:03+02:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" має намір побудувати колії євростандарту від Львова до держкордону в 2020

"Укрзалізниця" має намір побудувати колії євростандарту від Львова до держкордону в 2020

Укрзалізниця, Євген Кравцов, Скнилів
Фото зі сторінки Кравцова в Facebook
Фото зі сторінки Кравцова в Facebook

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" має намір побудувати колію європейського стандарту від станції "Скнилів" у Львові до державного кордону в 2020 році. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова правління компанії Євген Кравцов, передають Українські Новини.

"Зі Львова в Європу на швидкісних поїздах. Знаю, що про це говорять останні років 10. Але ми зробимо це за рік. Не анонсував заздалегідь, але сьогодні особисто переконався, що проект, який поки був тільки на папері - може стати реальним", - написав він.

За його словами, за рік компанія може побудувати від державного кордону до станції "Скнилів" євроколія.

"Скнилів" у Львові і відстань до центрального залізничного вокзалу становить - 5,5 км від міжнародного аеропорту "Львів" - 3 км.

Кравцов також зазначив, що запуск поїздів від "Скнилова" дозволить уникнути перевантаження станції "Львів", через яку йдуть фактично всі внутрішньодержавні поїзда.

Крім того, компанія має намір запустити між "Скниловом", аеропортом та львівським головним залізничним вокзалом експрес для комфорту пасажирів.

Кравцов уточнив, що вже через рік українці зможуть отримати швидкісне сполучення між Львовом, Прагою, Краковом та Віднем.

Як повідомляли українські новини Новини, "Укрзалізниця" призначила курсування міжнародного безпересадкового вагона "Київ - Прага" з 12 грудня 2015 року.

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