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28 листопада 2019, четвер, 13:57 152
Верховна Рада і партії 2019-11-28T16:00:05+02:00
Українські Новини
Політика влади, що спрямована на енергокапітуляцію України, стає системною, – нардеп Ар'єв

Політика влади, що спрямована на енергокапітуляцію України, стає системною, – нардеп Ар'єв

Володимир Ар'єв, Європейська солідарність, Верховна Рада України, Енергобезпека, Електроенергія, Росія, Імпорт електроенергії
Володимир Ар'єв. Фото: focus.ua
Володимир Ар'єв. Фото: focus.ua

Депутат Верховної Ради України Володимир Ар'єв (фракція "Європейська солідарність") заявив, що політика влади, що спрямована на енергетичну капітуляцію країни, носить системний характер і може призвести до подальшої дестабілізації економічної та політичної ситуації в Україні.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"Власне, ця політика стає системною. І я бачу, що, на жаль, у тих, хто сьогодні є бенефіціарами президентства Зеленського, є великий апетит на легкі гроші завдяки доступу до російських енергетичних ресурсів. І електроенергія – це був лише початок. Те, що вибудовувалося за останні 5 років в плані енергетичної незалежності України, складно і наполегливо, зараз намагаються знищити на догоду кільком людям заради короткочасної вигоди", – сказав Ар'єв.

Народний депутат зазначив, що за останні роки Україна намагалася "зістрибнути з російської енергетичної голки", однак зараз дії влади відкидають країну назад.

"Зараз нас намагаються відкинути назад. Якщо це станеться, у поєднанні з іншими подіями, які безпосередньо енергетики не стосуються, це може призвести до дуже серйозної дестабілізації в Україні. І особливо на рівні громадсько-політичному", – спрогнозував Ар'єв.

Раніше депутат Ради від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що "поправка Геруса", яка відновила імпорт електроенергії з Російської Федерації (РФ), закриває шлях України до енергоінтеграції з Європейським Союзом, і опозиція буде вимагати її скасування. А нардеп Ахтем Чийгоз назвав відновлення імпорту електроенергії з РФ зрадою національних інтересів.

Нагадаємо, 11 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знав про те, що "поправка Геруса" дозволяє імпорт електроенергії саме з Росії, і обіцяв розібратися з закупівлею електроенергії з РФ.

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