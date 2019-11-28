Засновник ICU Пасенюк увійшов до складу Ради директорів Київської школи економіки

Засновник ICU Макар Пасенюк увійшов до складу Ради директорів Київської школи економіки

Один із засновників фінансової групи ICU Макар Пасенюк увійшов до складу ради директорів Київської Школи Економіки (Kyiv School of Economics, KSE).

Рада директорів – ключовий орган стратегічного управління KSE. На щорічних зустрічах Ради затверджуються політики, головні вектори діяльності та пріоритети розвитку Школи. До складу Ради входять відомі міжнародні та вітчизняні економісти й громадські діячі, такі як Чарльз Беккер, Джон Гербст, Хортон Бібі Сентер, Тимофій Милованов, Святослав Вакарчук, Петро Чернишов та інші.

"Пан Пасенюк – один з найпрофесійніших фінансистів України та давній друг Школи. Ми переконані, що його досвід та експертиза підсилять KSE на шляху до її мети — створення інтелектуального фундаменту для сильної та інноваційної економіки України", - заявила Наталія Шаповал, голова управлінської команди Київської школи економіки.

"Я 20 років працюю у фінансовій сфері й з власного досвіду знаю, яких знань та навичок не вистачає українським спеціалістам. Закрити ці прогалини та підвищити конкурентоспроможність наших випускників на міжнародних ринках – такими я бачу свої завдання, як члена ради директорів KSE. З нашою допомогою студенти мають тримати вже досягнутий рівень та ще глибше розвивати свої компетенції, бути затребуваними економістами, фінансистами, управлінцями як в своїй країні, так і за кордоном, ні в чому не поступаючись колегам, які закінчили іноземні виші", - вважає Макар Пасенюк.

З 2016 року ICU є стратегічним партнером KSE та всіляко підтримує академічні ініціативи Школи, приймає участь у розробці навчальних програм, фінансисти з ICU читають фахові лекції студентам Школи. В 2017 році ICU також виступила ініціатором створення Центру удосконалення економічної журналістики при KSE, який вже третій рік поспіль надає журналістам та редакторам ЗМІ міцну економічну базу, навчає практикам швидкого та якісного аналізу масиву фінансової звітності, вчить відділяти правду від маніпулювання цифрами. Серед засновників Центру також компанії Visa та Kyivstar.

Довідка.

Макар Пасенюк - CFA, бакалавр бізнес-адміністрації Міжнародного християнського університету (Україна/Австрія), магістр Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана за спеціальністю "Управління міжнародним бізнесом"; має диплом Stanford Graduate School of Business за спеціальністю Executive Leadership Development. Професійну кар’єру розпочинав в київському офісі англійського банку Caspian Securities. Потім майже 10 років провів в лондонському та київському офісах ING в департаменті корпоративних фінансів, був керівним директором ING Bank Ukraine. У 2006 разом із Костянтином Стеценко та Валерією Гонтаревою заснував ICU.

Група ICU – міжнародна фінансова група з багатомільйонними активами під управлінням. Команда Макара Пасенюка стала однією з найпродуктивніших в Україні - обсяг успішних M&A угод під його керуванням становить понад $1 млрд, реструктуризацій корпоративної заборгованості – близько $3 млрд, реструктуризації зовнішнього боргу України - на суму $2.7 млрд.

Рада директорів Київської школи економіки — це головний керівний орган Школи. Саме під час щорічних зустрічей членів Ради затверджуються політики, переглядаються напрями діяльності Школи та визначаються пріоритети розвитку на найближчі роки.