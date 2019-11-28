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28 листопада 2019, четвер, 12:46 5
Події 2019-11-28T12:53:53+02:00
Українські Новини
Через сильний туман на трасі "Одеса-Київ" відбулося одразу три ДТП: є жертви

Через сильний туман на трасі "Одеса-Київ" відбулося одразу три ДТП: є жертви

Одеса-Київ, ДТП, Смертельне ДТП, Нацполіція, Одеса
ДТП в Одесі. Фото: Нацполиция
ДТП в Одесі. Фото: Нацполиция

На трасі "Одеса - Київ" в районі Клеверного мосту вранці 28 листопада через сильний туман сталося кілька ДТП, в тому числі смертельна.

Про це повідомляє прес-служба відділення Національної поліції в Одеській області.

Зокрема, на мосту зіткнулися Opel, Geely і Mercedes. В результаті зіткнення травми отримали двоє пасажирів Geely, один із них - смертельні.

Також під мостом сталася аварія за участю вантажівки "МАЗ", Daewoo і Hyundai. У цій дорожньо-транспортній пригоді незначні травми отримала одна людина.

Крім того, трохи далі від мосту зіткнулися відразу 11 автомобілів. В результаті аварії переломи нижніх кінцівок та струс головного мозку отримали водій та пасажирка "ВАЗа".

"На всіх локаціях працюють правоохоронці. Вони встановлюють повні обставини ДТП і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - додали в поліції

 

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