підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
  • Новини
  • Політика
  • У Львові депутат місцевої ОТГ організував міжнародний наркосиндикат, — прокурор Ірина Діденко
28 листопада 2019, четвер, 12:45 264
Політика 2019-11-28T13:15:02+02:00
Українські Новини
У Львові депутат місцевої ОТГ організував міжнародний наркосиндикат, — прокурор Ірина Діденко

У Львові депутат місцевої ОТГ організував міжнародний наркосиндикат, — прокурор Ірина Діденко

ОТГ, Наркосиндикат
Ірина Діденко. Фото: прес-служба
Ірина Діденко. Фото: прес-служба

На Львівщині розкрили міжнародний наркосиндикат, організований депутатом однієї з об'єднаних територіальних громад. Про це заявила новий прокурор області Ірина Діденко, яка очолювала розслідування, повідомляє Вголос.

В рамках процесуального керівництва проведено більше 90 обшуків: вилучено 46 кг наркотичних і психотропних речовин, 170 літрів прекурсорів вартістю 25 млн грн, а також боєприпаси, готівку, дорогі автомобілі. Затримано двоє керівників та 17 учасників угруповання. "Всім вручили підозри. Депутату підписала особисто. Попереду обрання запобіжних заходів і робота в рамках досудового розслідування", — повідомила Ірина Діденко.

Як встановило слідство, "партнерами" депутата з незаконного бізнесу були ще двоє мешканців Львова. В цілому в синдикаті були задіяні більше 20 осіб, включаючи колишнього поліцейського, який раніше працював у сфері боротьби з наркозлочинністю.

Угруповання налагодило виробництво і збут психотропних речовин на території України, Молдови та Білорусі. "Центр організації був саме у Львові. Регіональні філіали збуту наркотиків були на Київщині, Миколаївщині, Харківщині, Львівщині і на Дніпропетровщині. Три лабораторії в нашій області і дві на Черкащині виготовляли психотропні речовини", — повідомила прокурор Ірина Діденко.

Фігуранти збували наркотики за допомогою так званих "закладок" і через інтернет-магазин, оплату отримували за допомогою систем "EasyPay", "Btcu.biz", "BitObmen". "Кожен день під загрозою опинялося 200 життів, а саме стільки "закладок" доходило до своїх адресатів", — повідомила Ірина Діденко.

Більше новин про: ОТГ Наркосиндикат

Архів
Новини
Регламентний комітет рекомендує Раді припинити повноваження депутата Кучера зі "Слуги народу" 13:30
НАБУ повідомило про підозру бізнесменові Альперіну 13:26
У Києві водій вистрілив в обличчя пішоходу, що переходив дорогу: його затримали 13:18 Доповнено
Недашковський постійно не виконував фінплани і працював неефективно, - Міненерго 13:13
Засновник ICU Пасенюк увійшов до складу Ради директорів Київської школи економіки 12:55
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці 09:40
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Представник Мінінфраструктури Сафаров закликав українські ІТ-компанії взяти участь у розробці систем превентивної безпеки на дорогах 14:08 Прес-реліз
Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital 15:29
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok