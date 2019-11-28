У Львові депутат місцевої ОТГ організував міжнародний наркосиндикат, — прокурор Ірина Діденко

На Львівщині розкрили міжнародний наркосиндикат, організований депутатом однієї з об'єднаних територіальних громад. Про це заявила новий прокурор області Ірина Діденко, яка очолювала розслідування, повідомляє Вголос.

В рамках процесуального керівництва проведено більше 90 обшуків: вилучено 46 кг наркотичних і психотропних речовин, 170 літрів прекурсорів вартістю 25 млн грн, а також боєприпаси, готівку, дорогі автомобілі. Затримано двоє керівників та 17 учасників угруповання. "Всім вручили підозри. Депутату підписала особисто. Попереду обрання запобіжних заходів і робота в рамках досудового розслідування", — повідомила Ірина Діденко.

Як встановило слідство, "партнерами" депутата з незаконного бізнесу були ще двоє мешканців Львова. В цілому в синдикаті були задіяні більше 20 осіб, включаючи колишнього поліцейського, який раніше працював у сфері боротьби з наркозлочинністю.

Угруповання налагодило виробництво і збут психотропних речовин на території України, Молдови та Білорусі. "Центр організації був саме у Львові. Регіональні філіали збуту наркотиків були на Київщині, Миколаївщині, Харківщині, Львівщині і на Дніпропетровщині. Три лабораторії в нашій області і дві на Черкащині виготовляли психотропні речовини", — повідомила прокурор Ірина Діденко.

Фігуранти збували наркотики за допомогою так званих "закладок" і через інтернет-магазин, оплату отримували за допомогою систем "EasyPay", "Btcu.biz", "BitObmen". "Кожен день під загрозою опинялося 200 життів, а саме стільки "закладок" доходило до своїх адресатів", — повідомила Ірина Діденко.