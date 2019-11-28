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28 листопада 2019, четвер, 11:31 379
Верховна Рада і партії 2019-11-28T13:15:02+02:00
Українські Новини
Законопроект 2233 порушує Угоду про асоціацію з ЄС, Єврокомісія надіслала свої пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе

Законопроект 2233 порушує Угоду про асоціацію з ЄС, Єврокомісія надіслала свої пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе

Іванна Климпуш-Цинцадзе, Бондар Михайло, Енергетика, Електроенергія

Законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233) порушує Угоду про асоціацію України з ЄС,  Єврокомісія надіслала свої пропозиції для його вдосконалення. Про це написала голова парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці в Facebook.

"Ми з колегами волали про те, що законопроекти, які змінюють правила функціонування ринків енергетики в Україні, треба погоджувати з Європейським Союзом, відповідно до ратифікованого нами оновленого Додатку XXVII до Угоди про асоціацію. Незважаючи на те, що всі представники влади мовчали або мичали у відповідь, бачимо, що такий процес таки розпочався. Уже не вперше нам приходять листи від Європейської Комісії з конкретними пропозиціями про те, як далі вдосконалювати законопроект №2233, який, на жаль, як і визначив наш комітет, порушує Угоду про асоціацію та правила Енергетичної спільноти", - написала Климпуш-Цинцадзе.
Вона також висловила сподівання, що колеги-депутати з енергетичного комітету ВР врахують пропозиції Єврокомісії при підготовці законопроекту №2233 до другого читання.
"Так розумію, що в попередніх консультаціях уже дещо пообіцяли врахувати, але маємо додаткові пропозиції Єврокомісії. Хочу сподіватися, що наші колеги не проігнорують ці пропозиції, як вони зробили із законом про так звану "судову реформу". Додаю чергового листа. Він складний у технічних деталях, але будемо уважно контролювати те, як колеги в комітеті прислухаються до цих пропозицій", - написала Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" (№2233). На думку народного депутата України Михайла Бондаря, цей законопроект скасовує реформу ринку електроенергії та порушує євроінтеграційні зобов’язання України.
Раніше свої пропозиції до законопроекту №2233 надала Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу у зверненні до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, зазначивши, що ухвалення законопроекту в нинішньому вигляді призведе до згортання енергореформи та повернення ручного регулювання в енергетику.
Американська торгівельна палата в Україні закликала зняти з розгляду законопроект №2233, оскільки він скасовує реформу енергоринку та може унеможливити синхронізацію української енергосистеми з європейською.
Секретаріат Європейського Енергоспівтовариства закликав утриматися від прийняття законопроекту №2233 через те, що запропоновані ним норми спотворюють ринкові механізми та порушують основні принципи європейського законодавства.

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