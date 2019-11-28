Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital

ConcordCapital вважають, що Бахматюк неодноразово заявляв про своє бажаннядомовитися про компенсацію за рефінансування збанкрутілих банків. Його остання заява про готовність повернути до 8,5 млрд. грн. означає, що це більше, ніж держава зможе отримати від Бахматюка, якщо його активи будуть арештовані і продані.

Як повідомляє ConcordeCapital, НАБУ заявило, що розслідує кримінальну справу за участю VAB Bank (був підконтрольним Олегу Бахматюку до грудня 2014 року) з жовтня 2016 року, пише Depo.ua.

Але у лютому 2019 року тодішній генпрокурор передав розслідування Національній поліції. Поліція закрила справу в серпні, не знайшовши жодного складу злочину.

Однак новопризначений генпрокурор у вересні наказав НАБУ перезапустити слідство. Це призвело до того, що колишні чиновники НБУ та Банку VAB були оголошені підозрюваними у справі про змову 11-13 листопада, а Бахматюк був оголошений в національний розшук 21 листопада.

З цієї послідовності подій можна зробити висновок, що був наказ вищих посадових осіб притягнути до кримінальної відповідальності колишніх власників збанкрутілих банків.

ConcordeCapital нагадує, що МВФ вимагає від української влади зробити все можливе, щоб повернути витрати на рефінансування збанкрутілих банків. Оскільки влада не може притягнути до кримінальної відповідальності "велику рибу", якою є колишній власник "Приватбанку" (Ігор Коломойський, – ред), то було вирішено зосередитися на дрібніших.

Два збанкрутілі банки VAB та Фінансова Ініціатива були контрольовані Олегом Бахматюком. Тому не дивно, що Бахматюк також є у списку кандидатів на переслідування. Однак, притягаючи до кримінальної відповідальності власників збанкрутілих фінустанов, влада не обов'язково поверне гроші, витрачені на рефінансування цих банків (як цього вимагає МВФ).

На відміну від справи колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" олігарха Жеваго, який ніколи не озвучував готовність відшкодувати витрати уряду, Бахматюк неодноразово заявляв про своє бажаннядомовитися про якусь компенсацію. Його остання заява про готовність повернути до 8,5 млрд. грн. є більшою, ніждержава зможе отримати від Бахматюка, якщо його активи будуть арештовані і продані.

ConcordeCapital вважає, що тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію.

Зазначимо, що група компаній Ukrlandfarming Олега Бахматюка платить мільярдні податки і в ній працюють 27 тисяч осіб. Через дії НАБУ ці люди можуть втратити роботу.

Нагадаємо, увечері 11 листопада ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ приїхали в офіс одного з найбільших банків України – "Райффайзен Банку", щоб затримати главу правління Олександра Писарука, колишнього першого заступника нині опальної голови НБУ Валерія Гонтаревої, яка перебуває в Лондоні.

12 листопада стало відомо, що Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо НАБУ та ГПУ, які поновили кримінальну справу стосовно VAB банку.

Він пояснив, що підозра НАБУ політично мотивована і ставить під загрозу роботу агрохолдингу "Укрлендфармінг", а також відкинув претензії Нацбанку в розмірі 29,3 млрд грн боргу перед державою.

Ексміністр фінансів Олександр Шлапак повідомив, що Бахматюк боровся за VAB банк до останнього і намагався внести $200 млн для його порятунку.

Відомо також, що об’єднання "Бізнес-Варта" й "Український клуб аграрного бізнесу" звернулися до президента Зеленського на захист "Укрлендфармінга" Бахматюка.

18 листопада повідомлялося, що експертиза спростовує звинувачення НАБУ.

Дещо раніше, 15 листопада Вищий антикорупційний суд визначив для колишнього першого заступника Нацбанку Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень.

Згодом стало відомо, що "Райффайзен банк" внесе заставу за Писарука та залишить його на посаді.

Довідка: НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Олега Бахматюка. Проте Національний банк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів вкладникам.