Херсонську нафтоперевалку купили за гроші "ОПГ Януковича", - Деркач та Дубінський вимагають від Зеленського перевірки

Народні депутати Андрій Деркач та Олександр Дубінський вимагають у зверненні до Президента перевірити в межах досудового розслідування проведення торгів щодо реалізації Херсонської нафтоперевалки. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук Деркач, опублікувавши копію звернення до Зеленського.

Згідно з повідомленням, Деркач та Дубінський вимагають перевірити в межах досудового

розслідування та надати правову оцінку порядку проведення торгів щодо реалізації майнового комплексу Херсонської нафтоперевалки.

"При цьому приділити належну увагу покупцеві об’єкта та походженню грошей, необхідних для завершення процедури. Слід встановити, чи не належать гроші людям, наближеним до "ОПГ Януковича", - написав Деркач.

Він нагадав, що минулого тижня офіційний інтернет-портал ДП "Сетам" повідомив, що Херсонська нафтоперевалка колишнього міністра екології та природних ресурсів Злочевського реалізована невстановленому покупцеві за 200 млн грн.

"Використання цього об’єкта досліджувалося у низці кримінальних проваджень, пов’язаних з незаконною діяльністю так званого "організованого злочинного угруповання Януковича".

Крім цього, Херсонська нафтоперевалка фігурує у кримінальних процесах як заставний об’єкт зі значно завищеною оціночною вартістю (майже у 5 разів - 1147 млн грн замість 194 млн грн), завдяки якому "ОПГ Януковича" вдалося викрасти у НБУ 800 млн грн - через підконтрольний "Реал Банк", - зазначив Деркач.

Він наголосив, що політика ДП "Сетам" при проведенні торгів з реалізації заставних об’єктів - збереження анонімності.

"Це дозволяє представникам "ОПГ Януковича" цілком офіційно та законно повертати свої активи у власність через підконтрольних осіб та низку офшорних компаній. І робиться це на ті ж протиправно виведені з країни кошти", - написав нардеп.

Тим часом, заявив Деркач, ГПУ зайняла споглядацьку позицію, а її керівник тягне час та таким чином сприяє легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як наголошується у зверненні, під час досудового розслідування кримінального провадження щодо протиправних дій Миколи Злочевського, встановлено низку компаній, за допомогою яких не тільки виводили та відмивали кошти, а й фінансували незаконне прикриття віце-президентом США Д. Байденом злочинної діяльності, як компанії "Бурісма" , так і "ОПГ Януковича". Йдеться про Kisaliano Holdings LTD, Rossseu Business Group LTD, Vestorgia Holdings LTD, Novapark Technics INC, Cipriato, Kuser, ТОВ "Остро", ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз" та інші.

Нагадаємо, 20 листопада на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" народні депутати України Андрій Деркач та Олександр Дубінський вимагали від президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа розслідувати факти легалізації $7,4 млрд "сім’єю" українського екс-президента Віктора Януковича через американський інвестфонд Franklin Templeton Investments, близький до Демпартії США.