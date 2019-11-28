Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці

Українські норкові ферми забезпечують надходження до $70 млн валютної виручки щорічно, 30 млн гривень податків до бюджетів всіх рівнів, створення 1500 робочих місць місць. Про це повідомляє "Агропортал".



"Звірівництво створює робочі місця і в суміжних галузях: це водії, вантажники, працівники переробної промисловості, аграрії. Наші польські колеги підрахували: на одного працівника звірівницької галузі припадає 5 робочих з суміжних галузей. Таким чином 1,5 тисячі працівників хутряної галузі дають роботу ще 7,5 тисячам українців, задіяних у здійсненні технологічного процесу", – заявив віце-президент Асоціації звірівників України Володимир Федина виданню "Агропортал".

"Сума інвестицій в галузь тільки за останні 6 років становить понад $100 млн, – сказав він. – Сьогодні Україна займає 1% світового ринку хутра, займаючи на ньому 12-у позицію. Але за умови, що для галузі не будуть створювати штучні перепони, вже до 2021 року ми можемо досягти рівня 3% або навіть 5% обсягу світового ринку".



Це означає залучення нових інвестицій, не тільки внутрішніх, але і іноземних на суму не меншу $500 млн. Адже в 20 країнах-членах ЄС звірівництво активно розвивається.



"Лідером є Данія, де галузь працює близько 90 років, становлячи значну частку в обсязі експорту", ​​– сказав Володимир Федина, наголосивши, що закривають норкові ферми переважно ті країни, де таке виробництво не надто поширене і ферми не мають великого впливу на економічну ситуацію в державі.



"У наших сусідів-поляків були спроби заборонити галузь під впливом зоозахисників, але експерти продемонстрували владі свої розрахунки, якими можуть бути економічні втрати для держави у випадку заборони, – і це питання одразу ж відпало", – резюмував експерт, додавши, що українські перспективи є достатніми для швидкого розвитку галузі.



"Один з наших козирів – конкурентні переваги, пов'язані з порівняно низькими виробничими витратами. Собівартість продукції в Україні нижча від аналогічної, виробленої в Данії або навіть в Польщі. Це означає, що галузь готова залучати іноземні інвестиції", – впевнений Володимир Федина.