Занадто жорсткі попередження на електронних цигарках можуть перешкодити переходу курців зі звичайних цигарок на вейпінг, - Independent

Занадто жорсткі попередження на електронних цигарках можуть перешкодити переходу курців зі звичайних цигарок

Дослідження, проведене Центром адиктивної поведінки при Лондонському університеті Південного берега (LSBU), показало, що занадто жорсткі попередження про шкоду для здоров'я на упаковках електронних цигарок можуть перешкодити курцям перейти на вейпінг. Повідомляє британська газета Independent.

Автори звіту, опублікованого в журналі Addictive Behaviors, закликали уряд переглянути формулювання попереджень на електронних цигарках. Оскільки учасники дослідження підтвердили, що повідомлення про пониженижений ризик було б більш ефективним для заохочення переходу курців з традиційних цигарок на електронні.

- Оскільки діючі попередження, прийняті в Євросоюзі, фокусуються на абсолютних ризиках вживання нікотину, вони можуть перешкоджати зміні поведінки курця і підірвати потенціал переходу на електронні цигарки - заявили в Центрі адиктивної поведінки.

У Центрі радять на товарах зі зниженим ризиком розміщувати "порівняльні" попередження, які оцінюють ризики продукції в порівнянні з ризиками звичайних цигарок.

Дослідження фінансувалося Британським центром дослідження раку (Cancer Research UK)

- Електронні цигарки є відносно новим продуктом. Вони не нешкідливі, і ми поки не знаємо рівень їх довгострокового впливу на організм людини. Але дослідження вже показують, що вейпінг менш шкідливий, ніж куріння звичайних цигарок і він може допомогти людям кинути палити - впевнена Крути Шротри, менеджер по боротьбі проти тютюну Британського центру дослідження раку.

Хоча вчені і раніше не прийшли до спільної думки з приводу впливу вейпінга на здоров'я людини, але основні організації охорони здоров'я Британії - в т.ч. National Health System і Public Health England - вважають, що вейпінг менш шкідливий порівняно з курінням звичайних цигарок.

Так, відповвідно до звіту Public Health England вейпінг на 95% менш шкідливий, ніж куріння.

За оцінками експертів, у Великій Британії щорічно завдяки електронним цигаркам кидають палити 20 тис курців.

В цілому, на думку експертів, альтернативні тютюнові вироби, які не передбачають горіння тютюну (а саме в процесі горіння утворюються багато найбільш небезпечних хімічних сполуки - в т.ч. смоли) повинні регулюватися відповідно до профілю їх ризику.

У свою чергу комунікація і більш точна інформація (про відносні ризики, в порівнянні з цигарками) є ключовими факторами для переходу дорослих курців на потенційно менш шкідливі альтернативи.

В рамках дослідження було опитано 2495 жителів Великої Британії. Учасників просили оцінити ризики вживання електронних цигарок і готовність перейти на них зі звичайних цигарок. Заміри проводились до і після надання різних варіантів попереджень про ризики продукції для здоров'я.

Як повідомлялося раніше, в світі все більшої популярності набуває такий підхід до проблеми куріння: якщо не куриш - не дратуй, якщо палиш - кидай, якщо не можеш кинути - переходь на менш шкідливі альтернативи.