Син російського художника Нікаса Сафронова застряг на унітазі в літаку

Син російського художника Нікаса Сафронова застряг на унітазі в літаку під час польоту. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Небожена".

Згідно з даними каналу, піаніст Лука Затравкін летів на борту літака Boeing 737-800 з Казані до Москви. Чоловік відлучився в туалет, а сам вийти не зміг.

Хлопець, що страждає від ожиріння, застряг у туалеті і попросив допомоги. Курйозний інцидент потрапив на відео.

На кадрах видно, як кілька людей допомагають Затравкіну піднятися з унітазу, а він голосно стогне. Також чоловік кричав, що він не помре в туалеті.

Також повідомляється, що подібні ситуації траплялися з Затравкіним неодноразово.

Як повідомляли Українські Новини, раніше портрет збіглого українського президента Віктора Януковича став одним з останніх в галереї президентів світу від російського художника Нікаса Сафронова, а замовив йому цю картину Азаров.

Також в центрі Москви художник Нікас Сафронов на BMW протаранив "швидку".