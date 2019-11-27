Підозрюють в держзраді: суд зобов'язав СБУ розслідувати справу проти керівництва Нацбанку, - ЗМІ

Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування правопорушень з боку глави Національного банку України Якова Смолія та його заступників, а Шевченківський районний суд Києва зобов'язав слідчого ГУ СБУ внести відомості в ЄРДР про кримінальне правопорушення (державну зраду) керівництва Нацбанку.

Про це повідомляється у відповіді СБУ та суду ГО "Правове партнерство України", передає Апостроф з посиланням на "Стопкор".

"Нацбанк звинувачується в державній зраді, яка полягає в нанесенні економічного збитку та підриві економіки України. Вони в ручному режимі формували курс гривні. Розрахунки на 2019-2020 роки формуються з розрахунком ставки 28, куди діваються 4 гривні з кожного долара, до яких прив'язаний держбюджет? В кінці року ми отримаємо приріст на 4 гривні. Очевидно, що надприбутки Нацбанку штучно демонструють вихід економіки з кризи, і це спричинить наслідки. Хто дає вказівки на зміну курсу долара і формування підроблених показників? " - вказав глава ГО Дмитро Касьяненко.

Нагадаємо, 7 жовтня ГО "Правове партнерство України" звернулося із заявою про скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Представники організації виявили значні відмінності у формуванні курсу, про що і повідомили в ГУ Служби безпеки України.

"Відповідно до законодавства України, Національний банк встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют та оприлюднює його. За попередній рік сальдо зовнішньої торгівлі негативне. При такому рівні сальдо неможливо збільшувати курс національної валюти. Показник сальдо свідчить про відсутність валюти, при цьому неможливе підвищення курсу національної валюти. Крім того, в бюджеті на 2019 курс долара США закладений на рівні 29,4 гривні за 1 долар США. За даними Міністерства фінансів України, зміцнення курсу гривні призводить до недобору по митних платежах і "імпортного" ПДВ, тому що держбюджет зверстано з урахуванням курсу в 29,4 грн за долар і таке зміцнення гривні тільки нарощує держборги, але не дає капітальних інвестицій в економіку. Зростаючий дефіцит бюджету Мінфін змушений фінансувати шляхом продажу ОВДП. Знижений курс долара знижує і обсяг податків, що надходять до держбюджету від імпорту товарів. Зовнішньоекономічний баланс залишається дефіцитним, оскільки зміцнення курсу гривні призводить до того, що українські товари стають менш конкурентоспроможними - обмежує бюджетні надходження від зовнішньоекономічної діяльності. При таких показниках зростання курсу гривні можливе тільки в разі незаконної діяльності посадових осіб НБУ, яка завдає шкоди економіці і загрожує підривом економічної безпеки України. Вважаємо, що посадові особи НБУ всупереч державним інтересам, здійснюють зміцнення національної валюти шляхом приховування обставин, фактів і даних по операціях купівлі-продажу доларів США, які полягали банками на міжбанківському валютному ринку України з іншими банками і НБУ, маніпулювання даними зовнішньоекономічного сальдо при розрахунку курсу гривні, що призводить до нарощування боргів країни і завдає значної шкоди економіці, і скоюють злочин, передбачений ч. 1 ст. 111 КК України. На нашу думку, посадовими особами Національного банку України незаконним шляхом зміцнюється гривня ... Просимо зареєструвати цю заяву і внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, почати розслідування у формі попереднього слідства у зв'язку з вчиненням дій, які мають ознаки складу злочину", - йдеться в документі

16 жовтня 2019 в СБУ відмовилися вносити відомості у ЕРДР і відзначили, що "слідчі ГБР здійснюють досудове розслідування злочинів, скоєних головою НБУ, його першим заступником та заступником".