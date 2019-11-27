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27 листопада 2019, середа, 17:03 21
Верховна Рада і партії 2019-11-27T17:38:43+02:00
Українські Новини
"Платформа Бойка" обрала екс-главу Адміністрації Президента Райніна головою Харківського відділення партії

"Платформа Бойка" обрала екс-главу Адміністрації Президента Райніна головою Харківського відділення партії

Ігор Райнін, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ
Ігор Райнін. Фото: Українське фото
Ігор Райнін. Фото: Українське фото

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) обрала колишнього главу Адміністрації Президента України Ігоря Райніна головою Харківського відділення партії.

Про це співголова фракції ОПЗЖ у Верховній Раді України Юрій Бойко оголосив на зборах в офісі партії, передають Українські Новини.

Бойко зазначив, що працюючи на посаді глави Адміністрації Президента Петра Порошенка, Райнін давно підтримував зв'язок з опозицією.

"Це ми його вмовляли залишитися. Він кілька разів поривався звідти піти, звільнитися, а ми його вмовляли залишитися. Я зараз можу це сказати, а раніше цього не було можливості, тому що єдиний в тій групі галичан, яка відстоювала інтереси сходу України", - сказав Бойко.

Проти кандидатури Райніна не проголосував жоден чоловік, кілька утрималися.

"Можу вас запевнити, що всі мої сили та вміння, досвід будуть підпорядковані цій меті. У кожному з вас я бачу свого друга, партнера, товариша та ви мене теж не розчаровуйте", - сказав Райнін.

Райнин зазначив, що має намір активно працювати задля підготовки до місцевих виборів.

Як повідомляли Українські Новини, у травні Порошенко звільнив главу Адміністрації Президента Ігоря Райнина.

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