У РНБО створять спецгрупу для моніторингу ситуації та загроз в енергетиці через імпорт із Росії, – нардеп

Депутат Верховної ради України, перший заступник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що у Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України буде створено фахову професійну групу для моніторингу ситуації та загроз в енергетиці, що виникли через імпорт електроенергії з Російської Федерації (РФ).

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

"На зустрічі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим обговорили ситуацію на енергоринках та реальні загрози енергетичній безпеці України - газ, електроенергія, ТКЕ. Не оминули увагою і питну воду, і житловий фонд. Як я зрозумів - найближчим часом планується створення фахових професійних груп на напрямках для моніторингу та аналізу ситуації. Вакуум, що утворився, треба негайно заповнювати", - заявив Кучеренко.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулась до Президента, прем’єра, секретаря РНБО та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.

З таким же закликом до представників влади звернувся голова незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко, який попередив, що необмежений імпорт електроенергії з Росії та Білорусі нищить вітчизняну теплову генерацію та вугледобувну галузь.

11 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив - він не знав, що ухвалені з ініціативи Геруса зміни до закону про ядерну енергетику дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зауважив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.