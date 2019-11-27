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27 листопада 2019, середа, 16:06 171
Верховна Рада і партії 2019-11-27T17:15:03+02:00
Українські Новини
У РНБО створять спецгрупу для моніторингу ситуації та загроз в енергетиці через імпорт із Росії, – нардеп

У РНБО створять спецгрупу для моніторингу ситуації та загроз в енергетиці через імпорт із Росії, – нардеп

Олексій Кучеренко, Батьківщина, Верховна Рада України, РНБО України, Росія, Імпорт електроенергії
РНБО України. Фото: Телеграф
РНБО України. Фото: Телеграф

Депутат Верховної ради України, перший заступник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що у Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України буде створено фахову професійну групу для моніторингу ситуації та загроз в енергетиці, що виникли через імпорт електроенергії з Російської Федерації (РФ).

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

"На зустрічі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим обговорили ситуацію на енергоринках та реальні загрози енергетичній безпеці України - газ, електроенергія, ТКЕ. Не оминули увагою і питну воду, і житловий фонд. Як я зрозумів - найближчим часом планується створення фахових професійних груп на напрямках для моніторингу та аналізу ситуації. Вакуум, що утворився, треба негайно заповнювати", - заявив Кучеренко.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулась до Президента, прем’єра, секретаря РНБО та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.

З таким же закликом до представників влади звернувся голова незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко, який попередив, що необмежений імпорт електроенергії з Росії та Білорусі нищить вітчизняну теплову генерацію та вугледобувну галузь.

11 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив - він не знав, що ухвалені з ініціативи Геруса зміни до закону про ядерну енергетику дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зауважив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.

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