Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист

Претензії Фонду державного майна (ФДМ) України, що пред'явлені інвестору "Укртелекому", необґрунтовані та юридично сумнівні.

Про це написав адвокат, партнер юридичної фірми Trusted Advisors Артем Подільський у колонці для інтернет-видання Pravo.

Адвокат нагадав, що приватизація "Укртелекому" була однією з успішною в історії України, поряд з продажем "Криворіжсталі". В 2011 році пакет акцій "Укртелекому" було продано інвестору за 10,6 млрд гривень, що в 2,4 рази перевищує їх номінальну вартість.

На його думку, претензії до інвестора з боку Фонду держмайна, який намагається через суд повернути підприємство у державну власність, є безпідставними.

"З подачі парламентської комісії попереднього скликання Фонд держмайна озвучив свої претензії до "ЕСУ" (власника "Укртелекому") - неотримання інвестицій "Укртелекомом" і знову ж непередача спеціальної мережі урядового зв'язку в держвласність. Обидві претензії не ідеальні - інвестиції вказувалися як план для покупця, а не як обов'язкова умова (тому й пеня за рекомендацію виглядає сумнівною). Не передача мережі спецзв'язку - питання швидше оформлення, ніж факту. За фактом ця лінія створена, і держава нею користується", - вважає Подільський.

Він підкреслив, що невиконання інвестиційного договору точнісінько, зокрема з передачі мережі спецзв'язку, не є підставою для його припинення, оскільки збитку від цього нанесено не було.

"Держспецзв'язок (Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України) дійсно не прийняла мережу урядового зв'язку в держвласність - нормативний акт, який регулює цей процес, був прийнятий вже після створення цієї мережі, і на момент її створення сторони не знали та не могли знати про умови прийняття в держвласність, які будуть діяти в майбутньому. Істотної шкоди невиконання умов договору не несе, тобто й ставити питання про припинення договору немає сенсу", - зазначив Подольський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ході інвестиційного форуму в Маріуполі (Донецька область) заявив, що реприватизація є поганим сигналом для інвесторів і підриває довіру до держави, а також запевнив, що уряд буде ставитися до таких ідей дуже обережно.

Економіст Олексій Кущ вважає, що можливе повернення у держвласність "Укртелекому" може поставити хрест на інвестиційних планах уряду та русі інвестицій до приватного сектору. Щоб залучити інвестора, йому необхідно надати довгострокові гарантії. Він вважає, що націоналізація "Укртелекому" викликає необхідність його повторної приватизації, але виручити за нього колишні 10,575 млрд гривень вже не вдасться, оскільки нинішня вартість компанії в 4-8 разів нижче.