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27 листопада 2019, середа, 15:13 229
Суспільство 2019-11-27T18:00:04+02:00
Українські Новини
Соціальні проблеми не вирішені: радник ЄС розкритикував український проект з легалізації грального бізнесу

Соціальні проблеми не вирішені: радник ЄС розкритикував український проект з легалізації грального бізнесу

Філіп Флеммінк, гральний бізнес

Європейські країни підходять до питань легалізації грального бізнесу таким чином, що на перше місце завжди ставиться соціальний аспект – то є питання наповнення бюджету не превалюють над соціальними ризиками, а Кабінет міністрів України в свою чергу висунув отримання доходу на перший план у своєму законопроекті про легалізацію грального бізнесу.

Таку думку в коментарі "Апострофу" висловив юридичний радник різних країн ЄС та європейських операторів грального бізнесу Філіп Флеммінк.

На його думку, в першу чергу, політика азартних ігор повинна допомагати запобігти порушенню і убезпечити споживача. Другий пріоритет при легалізації - запобігання можливість відмивання грошей.

"Навіть, якщо сама політика була спрямована на наповнення бюджету, в кінцевому результаті вона не повинна зводитися лише до отримання якихось дивідендів", - зауважив європейський фахівець в галузі.

Експерт Українського інституту майбутнього Олександр Чабаненко також вказав на проблему відповідного законопроекту, де не врахована соціальна складова. На його думку, український уряд після ухвалення законопроекту в такій редакції може повторити досвід Грузії, де соціальний аспект був лише посилений в гонитві за інвестиціями.

"Необхідна зміна пріоритетів закону про гральний бізнес. Він — в першу чергу, не про наповнення бюджету, збільшення кількості туристів, залучення інвестицій (як раз такі гасла були в Грузії — з наступними, на жаль, негативними результатами), а про регулювання соціальної проблеми (ігроманії) і встановлення законних, прозорих і зрозумілих правил ринку, що є передумовою надходжень до бюджету", - зазначив експерт.

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