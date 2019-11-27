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27 листопада 2019, середа, 15:07 4
Кабмін 2019-11-27T21:46:24+02:00
Українські Новини
Кабмін схвалив другий етап медреформи в Україні: він почнеться в квітні 2020

Кабмін схвалив другий етап медреформи в Україні: він почнеться в квітні 2020

Кабмін, Медреформа

Уряд України на засіданні в середу, 27 листопада, ухвалив рішення про початок другого етапу медреформи. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Сьогодні Кабмін прийняв Програму медичних гарантій, яка запрацює 1 квітня 2020 року і стане початком другого етапу трансформації системи охорони здоров'я. Дана програма буде діяти для всіх видів медичної допомоги.

"Держава вже оплачує медичні послуги на рівні первинної ланки за принципом "гроші ходять за пацієнтом". Людина звертається до сімейного лікаря, педіатра або терапевта і отримує послуги безкоштовно. Лікар, який обслуговує багато пацієнтів, отримує гідну зарплату. Тепер нові правила фінансування почнуть працювати для спеціалізованої медичної допомоги, так званого вторинної ланки", - зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Також повідомляється, що для цього медичні установи повинні укласти договори з Національною службою охорони здоров'я. При цьому передбачається, що комунальні лікарні будуть підключені до національної системи електронного здоров'я eHealth.

Крім того, уряд також ухвалив рішення про введення госпітальних округів для того, щоб пацієнти мали доступ до якісної мережі медичних установ.

Раніше Українські Новини повідомляли про реформу медицини: які послуги будуть безкоштовними для українців у 2020 році.

Також повідомлялося про те, що змінилося в системі охорони здоров'я в 2019.

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