Оголошено тендер на будівництво сумнозвісного мосту у Запоріжжі, - радник прем'єра Голик

Як і було обіцяно, у Запоріжжі оголошено тендер на добудову сумнозвісного мосту-довгобуду, кинутого ще в 2004 році. Про це у Facebook написав радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

За його словами, оголошення тендеру є першим кроком в бюрократичну ланцюжку "перетворення багаторічного провалу у, власне, міст".

"Було обіцяно, що упродовж найближчих двох-трьох тижнів буде оголошено тендер на добудову цього мосту. Сказано - зроблено. Проект відновлений. Тендер оголошений. Фінансування знайдено", - повідомив Голик. Він також розповів, що домогтися цього вартувало великих нервів.

Нагадаємо, в ході робочої поїздки на початку листопада недобудований міст у Запоріжжі оглянули прем'єр Олександр Гончарук, керівник Укравтодору Олександр Кубраков і радник прем'єра Юрій Голик. Тоді було обіцяно, що завдання за рік-півтора відкрити одну сторону цього моста, за два-три роки - зробити його весь. Міст почали будувати в далекому 2004-му році. Потім кинули, попутно передавши його з балансу міста на баланс Укравтодору.