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27 листопада 2019, середа, 13:45 363 Прес-реліз
Суспільство 2019-11-27T14:30:02+02:00
Українські Новини
Миколаївщина отримала можливість побудувати Центр професійної досконалості

Миколаївщина отримала можливість побудувати Центр професійної досконалості

Миколаївська область, EU4Skills, Освіта

Миколаївська область стала однією із семи областей, яка перемогла та отримала можливість побудувати сучасний Центр професійної досконалості у рамках проекту "EU4Skills".

Для модернізації системи підготовки кваліфікованих кадрів 17 грудня  2018 року підписано Угоду між Україною та Європейською Комісією про фінансування Програми "EU4Skills": Кращі навички для сучасної України". Загальний обсяг фінансування — 58 млн євро (кошти на модернізацію інфраструктури, закупівлю обладнання, створення центрів професійної досконалості, навчання майстрів та вчителів, розроблення нових освітніх стандартів тощо). Миколаївська область стала однією із 7-ми, що отримала змогу взяти участь у реалізації проекту".

Для підвищення якості надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, модернізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти, відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства та економіки у Миколаївській області створено 5 навчально-практичних центрів, що повністю орієнтовані на потреби роботодавців і дають змогу швидше адаптуватися до умов виробництва.

Обладнання для Центрів закуплено за кошти державного бюджету на суму понад 6 млн грн, які було спрямовано на придбання новітнього обладнання та устаткування.

10 грудня 2019 року заплановано відкриття навчально-практичного центру за слюсарним напрямом на базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею (з державного бюджету на обладнання центру спрямовано 226 тис. грн).

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