Миколаївщина отримала можливість побудувати Центр професійної досконалості

Миколаївська область стала однією із семи областей, яка перемогла та отримала можливість побудувати сучасний Центр професійної досконалості у рамках проекту "EU4Skills".

Для модернізації системи підготовки кваліфікованих кадрів 17 грудня 2018 року підписано Угоду між Україною та Європейською Комісією про фінансування Програми "EU4Skills": Кращі навички для сучасної України". Загальний обсяг фінансування — 58 млн євро (кошти на модернізацію інфраструктури, закупівлю обладнання, створення центрів професійної досконалості, навчання майстрів та вчителів, розроблення нових освітніх стандартів тощо). Миколаївська область стала однією із 7-ми, що отримала змогу взяти участь у реалізації проекту".

Для підвищення якості надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, модернізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти, відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства та економіки у Миколаївській області створено 5 навчально-практичних центрів, що повністю орієнтовані на потреби роботодавців і дають змогу швидше адаптуватися до умов виробництва.

Обладнання для Центрів закуплено за кошти державного бюджету на суму понад 6 млн грн, які було спрямовано на придбання новітнього обладнання та устаткування.

10 грудня 2019 року заплановано відкриття навчально-практичного центру за слюсарним напрямом на базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею (з державного бюджету на обладнання центру спрямовано 226 тис. грн).