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  • Перешкоджання законній діяльності "Палп Мілл Принт" правоохоронними органами або рейдерське захоплення? – ЗМІ
27 листопада 2019, середа, 13:39 150
Події 2019-11-27T14:15:01+02:00
Українські Новини
Перешкоджання законній діяльності "Палп Мілл Принт" правоохоронними органами або рейдерське захоплення? – ЗМІ

Перешкоджання законній діяльності "Палп Мілл Принт" правоохоронними органами або рейдерське захоплення? – ЗМІ

Палп Мілл Принт, СБУ, Нацполіція України, Обшук
ТОВ
ТОВ "Палп Мілл Принт". Фото: facebook.com/pulpmillprint

25 листопада на територію одного з найбільших поліграфічних комплексів в Європі з австро-німецькими інвестиціями Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Палп Мілл Принт" увірвалися понад 50 осіб у балаклаві, спецобмундируванні. Представники Служби безпеки України, Національної поліції та прокуратури проводили дії на території підприємства з порушенням ряду процесуальних норм.

Про це повідомило інтернет-видання "КП в Україні".

Протягом 14 годин правоохоронні органи заважали веденню підприємницької діяльності компанії з європейськими інвестиціями, а проведений обшук підприємства, навіть не фігурував у постанові суду.

Причина - ТОВ "Палп Мілл Принт" виграло аукціон з продажу майнового комплексу збанкрутілого Закритого акціонерного товариства (ЗАТ) "Бліц-Інформ". На торги, які відбулися 18 листопада 2019 року, увесь майновий комплекс банкрута був виставлений за ціною 495 млн гривень. Але в процесі торгів вартість впала до майже 50 млн гривень. ТОВ "Палп Мілл Принт" повністю сплатило вартість викупленого на аукціоні майна, однак оформити право власності йому не дають правоохоронні органи.

Так, вже через кілька годин після завершення аукціону та оголошення результатів, у державному реєстрі прав власності на нерухомість з'явилося повідомлення про накладення арешту на майно ЗАТ "Бліц-Інформ", за рішенням слідчого судді Печерського районного суду р. Києва, в межах відкритого напередодні кримінального провадження. І хоча арешт накладений лише на майно, яке перебуває у заставі "Укрексімбанку", продаж майна, як майнового комплексу, була заблокована.

Наступного дня, 26 листопада 2019 року, правда вже без воєнізованої охорони слідчі намагалися потрапити на територію підприємства з "простроченою" постановою суду.

Власники ТОВ "Палп Мілл Принт" припускають, що підприємство та його територію хочуть просто "віджати" за допомогою силових структур.

Нагадаємо, за 2 роки свого існування ТОВ "Палп Мілл Принт" створила понад 500 робочих місць та регулярно сплачує податки до державної казни.

22 листопада 2019 року поліграфічний комплекс отримав нагороду "Компанія року" за внесок у розвиток України.

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