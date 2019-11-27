За два тижні це неможливо: експерт критично оцінив плани ВРУ і Кабміну з прискореної легалізації грального бізнесу

За два тижні це неможливо: експерт критично оцінив плани ВРУ і Кабміну з прискореної легалізації грального біз

Перед легалізацією грального бізнесу в Україні необхідно запустити надійний регуляторний орган, який буде регламентувати цей бізнес і контролювати його, також навчити співробітників органу і передати йому інструменти для роботи.

Про це заявив в коментарі для "Апострофа" провідний європейський фахівець у питаннях правового регулювання грального бізнесу Філіп Флеммінк.

Серйозну проблему фахівець в галузі бачить і в прискореному режимі видачі ліцензій. Він вважає, що до прийняття проекту, в Україні необхідно встановити певні правила, за якими оператори будуть відбиратися, а також порядок притягнення їх до відповідальності.

На його думку, повинна бути розроблена система боротьби з нелегальними операторами. Для цього необхідно налагодити співпрацю з провайдерами мережі, банківськими системами, які допоможуть виявляти нелегальні операції. Експерт навів приклад Бельгії, де провайдери без рішення суду блокують сайти, якщо виявляють нелегальну активність на них.

"За два тижні - це неможливо зробити. Тільки навчання співробітників контролюючого держоргану має займати, як мінімум, три місяці", - вказав експерт.

У той же час, на думку експерта Українського інституту майбутнього Олександра Чабаненка, в Україні необхідно запустити дієву систему контролю операторів і для цього можна скористатися допомогою партнерів, у яких аналогічні механізми вже налагоджено. На його думку, запуск такої системи займе як мінімум пару місяців, тому терміни для легалізації, встановлені урядом, не виглядають реалістичними.

"Критично важливо, що система повинна бути запущена до запуску легального бізнесу. Для прискорення запуску системи можна запропонувати співпрацю операторам лотерей, у яких є аналогічні системи, сертифіковані загальновизнаними міжнародними організаціями", - вказав Чабаненко.