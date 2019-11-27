На Дніпропетровщині обласна влада залишила тисячі людей без води і опалення, - ЗМІ

Більше 9 тис жителів в селищах Гвардійське та Черкаське на Дніпропетровщині виживають без води і опалення. Поки обласна влада не може вирішити питання, люди самостійно риють свердловини і кожен день витрачають великі суми, щоб забезпечити себе питною покупної водою. Про це повідомляє видання "Дніпро Вечірній".

Як пообіцяв жителям селищ глава Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, проектна документація на новий водогін буде зроблена за два-три місяці.

Але, як з'ясували журналісти, ще на початку 2019 року на прохання активістів був розроблений проект будівництва нового водогону у Вільне - Гвардійське. Було проведено тендер на Prozorro і укладено договір з переможцем на його будівництво. Згідно з цією угодою пуск першої черги має відбутися в 2019 році і закінчення будівництва в 2020 році. Навіть перше фінансування від ОДА та фонду регіонального розвитку надійшло на казначейські рахунки. Тобто майже половина людей вже в грудні могла побачити в своїх кранах воду і тепло в своїх квартирах.

Як повідомляє видання, після зміни влади і приходу нового губернатора фірма-підрядник замість передоплати отримала ультиматум - відмовтеся від договору, тепер нові фірми (природно, лояльні до нової влади) будуть робити ці роботи.

"В результаті ми маємо ситуацію, коли підрядник, який чесно виграв тендер, не може закінчити роботи, хоча гроші на них виділені і лежать на рахунках казначейства, нова обласна влада грає в свої підкилимні ігри, намагаючись протягти "свої" фірми, і роздає обіцянки, а в заручниках без води і тепла опинилися 9000 людей. І поки губернатор у своєму теплому кабінеті будує плани на кілька місяців вперед, люди не знають, чи переживуть вони цю зиму, адже справжні морози ще попереду", - йдеться в матеріалі.

Водопостачання є тільки в дитячому садку і школі селища Гвардійське. Але питання з опаленням так і не вирішено. Зовсім недавно школу опалювали по кілька годин на день, а потім опалення відключили повністю.

"У нас в школі навчається 450 дітей. Зараз абсолютно всі знаходяться на дистанційному навчанні, самостійно вивчаючи матеріал вдома. Школярі приходять, беруть завдання додому, і все засвоюють самі. Дітям складно буде вчитися, коли в голові одна думка про те, що дуже холодно. У холі школи +4 градуси, в кабінетах - +6 +10", - передає видання слова заступника директора загальноосвітньої школи в Гвардійському Світлани Марківни.

За словами заступника директора, школа не пристосована для того, щоб в ній включати обігрівачі: проводка занадто стара. Це при тому, що в кабінетах повинно бути мінімум +18 градусів.

"Обіцяють вирішити питання. Кожен день ми чекаємо, що нарешті прокинемося не від холоду, а від тепла у власних ліжках. Про те, що наші діти будуть спокійно вчитися і отримають знання, а не грітимуть долоні теплим повітрям з рота. Мріємо банально попрати одяг. Це шалено прикро - так жити. Страшно, адже діти і люди похилого віку особливо потерпають від холоду і часто хворіють", - зі сльозами на очах каже Світлана Марківна.

Місцевим жителям на всі питання відповідають одним реченням - грошей немає. Але коли приїжджають перевірки, вода магічним чином з'являється в кранах, а потім так само швидко зникає. Жителям Черкаського питну воду доводиться купувати. Найдешевшу - 20 гривень за п'ять літрів - привозять раз на тиждень. Її відразу ж розкуповують у великих кількостях - хто скільки може довезти або донести.

Як повідомлялося, Дніпропетровську обласну державну адміністрацію під керівництвом Олександра Бондаренка запідозрили в затримці виплат підрядникам грошей за побудовані дороги, спорткомплекси, школи та інші інфраструктурні об'єкти. Фактично в області зупинені роботи і виплати по 300 об'єктам.