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  • Путін вже отримав український ринок електроенергії, тепер зазіхає на газовий, - Яценюк
27 листопада 2019, середа, 10:59 368
Політика 2019-11-27T12:30:03+02:00
Українські Новини
Путін вже отримав український ринок електроенергії, тепер зазіхає на газовий, - Яценюк

Путін вже отримав український ринок електроенергії, тепер зазіхає на газовий, - Яценюк

Газпром, Яценюк Арсеній, Електроенергетика

Путін вже отримав український ринок електроенергії і українці почали годувати російських шахтарів та наповнювати російський бюджет. Про це написав на своїй сторінці в Facebook екс-прем’єр Арсеній Яценюк.

"Путін повністю змінив тактику. Військову операцію змінили на економічну, енергетичну і політичну операцію з захоплення України. Путін вже отримав український ринок електроенергетики, і українці почали годувати російське Інтер РАО, російських шахтарів і російський бюджет", - написав Яценюк.
Він прогнозує, що наступним кроком Росії буде повернення на наш газовий ринок "Газпрому" і відмова України від Угоди про вільну торгівлю з ЄС.
"Тепер вони повертають спеціальну дивізію російських військ - "Газпром". Наступним кроком буде відновлення "экономических связей", а по факту - відмова від Угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом… Це не газ буде зі знижкою. Це Україну купують зі знижкою. Не вийшло затягти нас в імперію через єдиний економічний простір, тепер тягнуть по-новому", - вважає Яценюк.
Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", який дозволив українським споживачам купувати імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте, з 1 жовтня розпочався імпорт електроенергії з Росії. Імпорт електроенергії з РФ у листопаді зріс в три рази у порівнянні із жовтнем та зайняв 15% українського ринку. Внаслідок цього зупиняються українські ТЕС та шахти.
11 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив - він не знав, що прийняті з ініціативи Геруса зміни в закон про ядерну енергетику дозволили відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Зеленський зазначив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.

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