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  • Іспанія визнала помилку перегляду "зеленого" тарифу: інвесторам доплатять за відмову від позовів
27 листопада 2019, середа, 10:00 291
Світ 2019-11-27T11:30:02+02:00
Українські Новини
Іспанія визнала помилку перегляду "зеленого" тарифу: інвесторам доплатять за відмову від позовів

Іспанія визнала помилку перегляду "зеленого" тарифу: інвесторам доплатять за відмову від позовів

Уряд Іспанії схвалив план із забезпечення додаткової стабільної винагороди проєктам відновлюваної енергетики з метою домогтися відкликання судових позовів від інвесторів після ретроспективного скорочення виплат раніше. Про це пише OBOZREVATEL з посиланням на видання pv-tech.

Зазначається, що міністри правлячої соціалістичної партії меншості PSOE затвердили план, який надасть зеленим станціям, побудованих до 2013 року, фіксовану ставку винагороди в розмірі 7,398% до 2031 року в обмін на відмову від поточних судових позовів щодо скорочення пільгового тарифу.

Як пояснюється в законодавчому тексті, додаткові стимули не будуть поширюватися на інвесторів, які продовжать судові розгляди через скорочення пільгового тарифу, або на тих, хто вже отримав компенсацію після перемоги в судових суперечках.

Доходи, пропоновані для всіх інших проектів ВДЕ, становитимуть 7,09% – 5,58% для тих, хто перебуває за межами Піренейського півострова, і будуть діяти в період з 2020 до 2025 року.

За словами міністерки довкілля Тереcи Рібери, ці нові виплати допоможуть відновити "довіру, стабільність і передбачуваність" для інвесторів

Нагадаємо, що Іспанія в 2013 році здійснила ретроспективний перегляд тарифів на зелену електроенергію. У 2017 року уряд програв у Міжнародному центрі зі врегулювання інвестиційних спорів ООН (ICSID), що входить до групи організацій Світового банку, за позовом інвесторів, які постраждали від зниження субсидій на відновлювану енергію, і була зобов'язана виплатити 128 млн євро основної суми, а також відсотки.

Згідно з рішенням суду, іспанський уряд порушив статтю 10 Договору до Енергетичної Хартії, позбавивши цим самим інвесторів справедливого й рівноправного режиму.

Як повідомлялося, Мінекоенерго пропонує українським вкладникам реструктуризувати "зелений" тариф. Зі свого боку Європейська бізнес асоціація виступила із засудженням будь-якого ретроспективного перегляду "зеленого тарифу".
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