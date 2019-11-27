Легалізація азартних ігор і впровадження ринку землі обвалили рейтинг Зеленського

Рівень суспільної довіри до Зеленського знизився, згідно з результатами загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Дослідження також демонструє основні причини такого падіння - впровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу.

При цьому в питанні легалізації азартних ігор падіння рейтингу викликала лише спроба - на відміну від прийнятого в першому читанні законопроекту про ринок землі, проект закону про гральний бізнес Верховною Радою ще не розглядався.

Консенсусу з приводу легалізації азартних ігор в українському суспільстві немає, але більшість висловилася проти - 49,3%, за - 37,6%.

Показник ставлення українців до впровадження ринку землі сільгосппризначення - 57,9% проти.

"Виходячи з цього, не цілком зрозуміло, на що розраховує влада, особливо якщо врахувати, що в серпні 50,5% опитаних вважали, що Україна в цілому йде в правильному напрямку, то в листопаді - 35,9%. За такий короткий термін це дуже велике падіння, і саме азартні ігри і ринок землі зіграли в цьому дуже істотну роль. Скажімо так: не намагайся влада пропхати такі непопулярні рішення, і результати опитування були б зовсім іншими. Все це говорить про високий непрофесіоналізм людей, які приймають рішення", - заявив РБК-Україна Борис Кушнірук, голова експертної ради Українського аналітичного центру.

Кушнірук також зазначив, що, якщо президент не зупинить легалізацію азартних ігор і впровадження ринку землі в тому вигляді, як воно було проголосовано в першому читанні, на нього чекає катастрофічне падіння рейтингу до кінця 2019 року, і вкупі ці рішення можуть викликати народні хвилювання. Ці дві проблеми він назвав "бомбами, які можуть рвонути в будь-який момент".

В цілому дії Зеленського в серпні негативно сприймали 3,5% українців, тепер - 8,2%.

Нагадаємо, що результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", присвяченого виключно легалізації грального бізнесу, показали, що проти неї висловилися 58%.