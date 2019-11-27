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27 листопада 2019, середа, 08:56 4
Силові структури 2019-11-27T08:57:13+02:00
Українські Новини
Зеленський розшукує "хрещеного батька контрабанди", але той вперше про це чує

Зеленський розшукує "хрещеного батька контрабанди", але той вперше про це чує

Андрій Федур, Контрабанда, Володимир Зеленський, Вадим Альперін
Вадим Альперін. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Вадим Альперін. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

У вівторок ввечері Володимир Зеленський повідомив, що втік від правоохоронців "один з хрещених батьків контрабанди в Україні" Вадим Альперін. Однак адвокат Альперіна заявив, що його клієнт не ховається і вперше про це чує. Про це він написав у Facebook.

Згодом адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт аж ніяк не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці.

За словами Зеленського, Альперін нібито втік під час спецоперації з виявлення корупціонерів на митниці.

"Однак далеко він не добіг - кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін ховається десь в країні", - написав президент у Facebook.

Тому Зеленський закликав людей допомогти знайти "втікача".


"З мене особисто - цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом", - додав він.

Згодом адвокат Андрій Федур написав у відповідь, що його клієнт прочитав про те, що його шукають, в новинах.

За його словами, в середу йде з Альперіним до прокурора САП.

"Розшукувати Вадима Альперіна немає ніякої необхідності. Ми самі прийдемо до прокурора. І цінного подарунку від президента нікому не дістанеться", - додав він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що бізнес-група Вадима Альперіна домовляється про проекти проти одеської митниці.

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