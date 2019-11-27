Зеленський розшукує "хрещеного батька контрабанди", але той вперше про це чує

У вівторок ввечері Володимир Зеленський повідомив, що втік від правоохоронців "один з хрещених батьків контрабанди в Україні" Вадим Альперін. Однак адвокат Альперіна заявив, що його клієнт не ховається і вперше про це чує. Про це він написав у Facebook.

Згодом адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт аж ніяк не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці.

За словами Зеленського, Альперін нібито втік під час спецоперації з виявлення корупціонерів на митниці.

"Однак далеко він не добіг - кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін ховається десь в країні", - написав президент у Facebook.

Тому Зеленський закликав людей допомогти знайти "втікача".



"З мене особисто - цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом", - додав він.

Згодом адвокат Андрій Федур написав у відповідь, що його клієнт прочитав про те, що його шукають, в новинах.

За його словами, в середу йде з Альперіним до прокурора САП.

"Розшукувати Вадима Альперіна немає ніякої необхідності. Ми самі прийдемо до прокурора. І цінного подарунку від президента нікому не дістанеться", - додав він.



Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що бізнес-група Вадима Альперіна домовляється про проекти проти одеської митниці.