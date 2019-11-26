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26 листопада 2019, вівторок, 16:53 144
Економіка 2019-11-26T16:57:42+02:00
Українські Новини
Бізнес-спільнота проти ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу, – ЄБА

Бізнес-спільнота проти ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу, – ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація, ЄБА, Електроенергія, Зелений тариф
Європейська бізнес асоціація (ЄБА). Фото: zw.linkedin.com
Європейська бізнес асоціація (ЄБА). Фото: zw.linkedin.com

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликала відмовитися від ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу, який призведе до збитків для України і погіршить її інвестиційний клімат.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

"Ретроспективне зниження "зеленого" тарифу на електричну енергію порушить один з найважливіших загальновизнаних принципів права – закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Крім цього, перегляд тарифу порушить міжнародні зобов’язання України перед інвесторами (в рамках договору до Енергетичної Хартії від 17 грудня 1994 року) – щодо стабільності та захисту їх капіталовкладень", - йдеться в заяві ЄБА.

В ЄБА наголосили, що ретроспективні зміни "зеленого" тарифу можуть призвести до втрати коштів інвесторами, які профінансували українські проекти та фактично були позбавлені можливості адекватно оцінювати ризики та строки окупності проектів з огляду на ретроспективну зміну законодавства. Та нагадали про досвід Іспанії, яка, застосувавши ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, була змушена виплачувати компенсацію інвесторам за рішенням судів.

"Як показує досвід Іспанії щодо імплементації ретроспективних змін, держава так чи інакше буде змушена відшкодувати інвесторам недоотримані економічні вигоди за проектами на підставі судових та арбітражних рішень", - зазначили в заяві.

На думку представників бізнес-спільноти, зміна правил гри суттєво зменшить інвестиційну привабливість України в цілому. Водночас, невизначеність і очікування непередбачуваних змін в законодавстві може призвести до відтоку іноземних інвесторів в сфері відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), яка є однією з можливостей підвищення енергетичної незалежності країни.

Раніше голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков заявив, що ретроспективний перегляд "зелених" тарифів спровокує судові позови від компаній, які отримали їх згідно із законом, а також негативно вплине на розвиток зеленої енергетики в Україні та інвестиційний клімат в цілому.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.

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