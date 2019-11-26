Банкіри вбачають великий потенціал у кредитуванні аграрного сектору

Банкіри вбачають великий потенціал в кредитуванні аграрного сектора.

Про це вони повідомили під час круглого столу "Ефективні моделі фінансування агросектору за підсумками 2019 року", організованого "Фінансовим клубом" в прес-центрі "Українських Новин".

"Ощадбанк почав активно займатися кредитуванням МСБ лише три роки тому ... Сьогодні близько 40% нашого портфеля становить агросектор, а з суміжними галузями - це близько 50%. Ми бачимо велике вікно можливостей в наступному році - це ринок землі, в якому ми також будемо представлені", - сказав Андрій Стецевич, заступник голови правління Ощадбанку.

При цьому банкір вважає, що пишатися розміром кредитного портфеля аграріїв 40-50% не потрібно. "У розвинених країнах це близько 10%", - додав Стецевич.

Ірина Груй - директор департаменту клієнтів малого та середнього бізнесу КРЕДОБАНКу, в свою чергу зазначила, що в Україні немає необхідної кількості складських приміщень для зберігання врожаю.

"В Україні немає достатньо складських приміщень, щоб ми могли складувати весь наш урожай. За останніми даними, можливості України зі складування від 45 млн до 50 млн тонн. І якщо збираємо більше 70 млн тонн, то знову виникає питання, де весь урожай розмістити", - зазначає вона.

Кирило Мухомедзянов - фахівець з фінансового сектору Міжнародної фінансової корпорації (IFC), підкреслив, що аграрний сектор для IFC завжди був пріоритетом, не тільки в Україні, але в цілому в регіоні.

"Цей сектор буде ключовим ще багато років. З цим сегментом необхідно вміти працювати, це і база знань, і вміння аналізувати ризики, і розуміти необхідність моніторингу бізнесу клієнтів. До цього сегменту необхідно комплексно підходити. Ми чекаємо відкриття ринку землі, IFC завжди підтримувала цю ініціативу. Це повинно дати позитивний імпульс ", - сказав він.

У той же час Мухомедзянов додав, що IFC готує нові проекти в агросекторі.

"Ми подали декілька концептуальних записок нашим донорам в головний офіс IFC в Вашингтон. Це і продовження проекту аграрних розписок, перша фаза якого закінчується в червні 2020 року, це і так званий Agri-climate smart проект - це перегукується зі стратегією Укргазбанку, це фінансування технологій, будуть зберігати клімат або зменшувати негативний вплив. І звичайно це проекти, які будуть фінансувати ринок землі. Це дуже важливо надати рівні можливості придбання для всіх учасників", - сказав він.

Олексій Тугай - начальник управління обслуговування корпоративних клієнтів банку "Південний" зазначив, що агросектор є цільовим в кредитуванні банку.

"Агросектор був, є і буде цільовим сегментом, в якому ми плануємо розвиватися. Частка в кредитному портфелі становить близько 30%. Ми володіємо цілою низкою фінансових інструментів для фінансування аграрного бізнесу", - зазначив банкір.

Олександр Існюк - директор департаменту корпоративного бізнесу Укргазбанку, також додав, що держбанк проводить фінансування в агросекторі повним циклом.

За його словами, банк надає фінансування від оборотного капіталу до будівлі елеваторів, покупки техніки і т.д.

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада Рада підтримала скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмежити їх покупку іноземцями до 2024 року в 1-му читанні.