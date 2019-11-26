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26 листопада 2019, вівторок, 14:29 373
Транспорт 2019-11-26T14:29:02+02:00
Українські Новини
Райвис Вецкаганс незабаром покине пост глави АМПУ, - ЗМІ

Райвис Вецкаганс незабаром покине пост глави АМПУ, - ЗМІ

Адміністрація морських портів України, АМПУ, Райвис Вецкаганс, Міністерство інфраструктури України, Рінат Ахметов, СКМ, Одеський морський торговий порт

Виконуючий обов'язки глави держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Райвис Вецкаганс на початку грудня буде звільнений з цієї посади. Про це повідомляє видання unian.net з посиланням на джерело в Міністерстві інфраструктури України.

"Нам повідомили, що Вецкаганса звільнять до початку грудня. Тоді ж буде оголошено конкурс на посаду директора ДП "АМПУ". Відзначимо, що чиновник також є заступником голови адміністрації з фінансів, так що звільнити його буде досить складно", - пише видання.

Журналісти також зазначають, що Райвис Вецкаганс був призначений главою АМПУ по протекції найбагатшого українця Ріната Ахметова.

"Якщо подивитися на керівний склад АМПУ, то на одну третину це вихідці з "СКМ". Крім того, саме при потуранні Вецкаганса, в Одеському порту з'явилися так звані "вінницькі листоноші" - в.о. директора підприємства Віктор Войтко та начальник Одеської філії АМПУ Ігор Ткачук. Завдяки їхнім діям, з 2016 по 2018 рік річний вантажообіг порту знизився з 25,2 до 21,7 мільйона тонн", - зазначають журналісти.

Вихідець з Латвії Райвис Вецкаганс був призначений виконуючим обов'язки голови АМПУ в січні 2017 року. До цього він обіймав посади віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", члена правління Rīgas Centrālais Termināls і глави правління Riga Container Terminal. Учасники ринку морських перевезень неодноразово вказували на неефективність роботи Вецкаганса і висловлювали підозри в корупції. Серед звинувачень - невиправдане збільшення витрат на бюрократичний апарат АМПУ, незаконні екологічні перевірки, махінації з державними буксирами, недоцільна закупівля днопоглиблювальної техніки, діяльність сумнівних охоронних фірм.

Не вдалося Райвіс Вецкагансу впоратися і з ще одним поставленим перед ним завданням - залучити великих іноземних інвесторів в інфраструктуру України.

Крім того, Райвис Вецкаганс майже три роки працює в статусі виконуючого обов'язки, не пройшовши прозору процедуру конкурсу, як це передбачено законом. На думку експертів, такий статус дозволяв структурам, близьким до СКМ, маніпулювати керівником АМПУ в своїх інтересах.

Як повідомлялося, новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів кадрові чистки в морській галузі, назвавши їх "джихадом" проти корупціонерів. Серед звільнених - керівники ряду портів, Держслужби морського та річкового транспорту (Морської адміністрації), а також заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, який в професійних колах отримав прізвисько "зам по корупції".

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