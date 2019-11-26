Райвис Вецкаганс незабаром покине пост глави АМПУ, - ЗМІ

Виконуючий обов'язки глави держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Райвис Вецкаганс на початку грудня буде звільнений з цієї посади. Про це повідомляє видання unian.net з посиланням на джерело в Міністерстві інфраструктури України.

"Нам повідомили, що Вецкаганса звільнять до початку грудня. Тоді ж буде оголошено конкурс на посаду директора ДП "АМПУ". Відзначимо, що чиновник також є заступником голови адміністрації з фінансів, так що звільнити його буде досить складно", - пише видання.

Журналісти також зазначають, що Райвис Вецкаганс був призначений главою АМПУ по протекції найбагатшого українця Ріната Ахметова.

"Якщо подивитися на керівний склад АМПУ, то на одну третину це вихідці з "СКМ". Крім того, саме при потуранні Вецкаганса, в Одеському порту з'явилися так звані "вінницькі листоноші" - в.о. директора підприємства Віктор Войтко та начальник Одеської філії АМПУ Ігор Ткачук. Завдяки їхнім діям, з 2016 по 2018 рік річний вантажообіг порту знизився з 25,2 до 21,7 мільйона тонн", - зазначають журналісти.

Вихідець з Латвії Райвис Вецкаганс був призначений виконуючим обов'язки голови АМПУ в січні 2017 року. До цього він обіймав посади віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", члена правління Rīgas Centrālais Termināls і глави правління Riga Container Terminal. Учасники ринку морських перевезень неодноразово вказували на неефективність роботи Вецкаганса і висловлювали підозри в корупції. Серед звинувачень - невиправдане збільшення витрат на бюрократичний апарат АМПУ, незаконні екологічні перевірки, махінації з державними буксирами, недоцільна закупівля днопоглиблювальної техніки, діяльність сумнівних охоронних фірм.

Не вдалося Райвіс Вецкагансу впоратися і з ще одним поставленим перед ним завданням - залучити великих іноземних інвесторів в інфраструктуру України.

Крім того, Райвис Вецкаганс майже три роки працює в статусі виконуючого обов'язки, не пройшовши прозору процедуру конкурсу, як це передбачено законом. На думку експертів, такий статус дозволяв структурам, близьким до СКМ, маніпулювати керівником АМПУ в своїх інтересах.

Як повідомлялося, новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів кадрові чистки в морській галузі, назвавши їх "джихадом" проти корупціонерів. Серед звільнених - керівники ряду портів, Держслужби морського та річкового транспорту (Морської адміністрації), а також заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, який в професійних колах отримав прізвисько "зам по корупції".