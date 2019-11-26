Представник Мінінфраструктури Сафаров закликав українські ІТ-компанії  взяти участь у розробці систем превентивної безпеки на дорогах

Директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури України Фарід Сафаров запросив українські ІТ-компанії взяти участь у розробці систем превентивної безпеки на дорогах.

Про це він заявив на Trans4mation Forum - першому у Східній Європі Форумі Industry 4.0.

На Форумі йшлося про стан індустріалізації в Україні, держпітримку діджіталізації підприємств, проєкти успішних вітчизняних бізнесів. У події взяли участь відомі компанії: Unit, Sсhneider, "Інтерпайп", "Укрнафта", "Укрексімбанк", CodEUrope та інші.

Сафаров нагадав, що з 2016 року в Україні працює Дорожній фонд, який формується з акцизу на паливо. За його словами, 5% цього фонду йде на створення умов для безпечного пересування. Здебільшого, ці кошти витрачаються на створення фізичної інфраструктури: встановлення світлофорів, освітлення доріг, облаштування пішохідних переходів та інше.

"Ми хочемо, щоб базисом створення безпеки на дорогах стали превентивні інструменти. А цього можна досягнути лише завдяки цифровій інфраструктурі. Розроблено окрему програму із виділенням коштів. Ми запрошуємо усіх українських ІТ-інтеграторів пропонувати власні рішення. І ми по прозорій схемі будемо обирати вендорів, які впровадять ці рішення", – розповів Сафаров, відповідаючи на запитання під час панельної дискусії "Клієнти Industry 4.0. Як бізнес та держава застосовують інноваційні технології".

Нагадаємо, у 2017 році було прийнято "Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року". Згідно документа, фінансування реалізації стратегії здійснюється коштами Державного дорожнього фонду. Мета ініціативи – знизити кількість загиблих і травмованих осіб внаслідок ДТП у 2020 році на 30% порівняно з 2016 роком, а також наближення національних показників безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня.

Раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомляла, що у 2020 році задля безпеки дорожного руху відповідно до державних програм буде виділено 3,2 млрд гривень.