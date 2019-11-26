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26 листопада 2019, вівторок, 13:39 5
Верховна Рада і партії 2019-11-26T13:45:02+02:00
Українські Новини
Закон про оборонні закупівлі сприятиме ефективнішому використанню бюджетних коштів, - Льовочкін

Закон про оборонні закупівлі сприятиме ефективнішому використанню бюджетних коштів, - Льовочкін

Комітет з питань національної безпеки, Сергій Льовочкін, Опозиційна платформа - За життя, Бюджет, Оборона

Закон про оборонні закупівлі сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та дасть можливість вітчизняним підприємствам краще конкурувати під час оборонних тендерів. Про це після Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, інформує персональний портал політика.

"Комітет розглядав проект закону про оборонні закупівлі. Основна мета цього проекту полягає в більш ефективному використанні бюджетних коштів та подоланні корупції при проведенні оборонних закупівель", - підкреслив Сергій Льовочкін.

Народний депутат додав, що прийняття даного законопроекту стимулюватиме збільшення рівня локалізації вітчизняної оборонної продукції.

"Цей законопроект запроваджує два важливих критерії при оборонних закупівлях. Перший - життєвий цикл продукції. Тобто військова техніка і озброєння при закупівлях будуть оцінюватись з точки зору їх довговічності і, відповідно, якості. Другий - це переваги при оборонних закупівлях для продукції із збільшеним відсотком української локалізації при виробництві. Це буде враховуватись при закупівлях і таким чином стимулювати створення більшої вартості у оборонній продукції на території України", - наголосив опозиційний політик.

"Це дасть можливість вітчизняним підприємствам більш ефективно конкурувати під час оборонних закупівель і тендерів, які будуть проводитися правоохоронними органами та Міністерством оборони України. Усе це сприятиме розвитку оборонного сектору нашої держави", - резюмував Сергій Льовочкін.

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