Примусових ретроспективних змін "зелених" тарифів не буде, – Міненерго

Заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Костянтин Чижик заявив, що примусового ретроспективного зниження "зелених" тарифів не буде.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

"Ніяких ретроспективних змін "зелених" тарифів примусових не буде. У міністерстві ми цього не розглядаємо. Разом з тим ніяких збільшень "зелених" тарифів, звичайно, також не буде. Наше завдання – це забезпечити інвестиційну привабливість сектора, але в той же час зробити її стійкою в середньо - і довгостроковій перспективі. Так, як це є зараз, за нинішнім "зеленим" тарифом, це не старт. Тобто, в будь-якому випадку ми пропонуємо добровільне зменшення тарифу та продовження терміну виплат. Добровільно", - сказав Чижик.

Заступник міністра зазначив, що міністерство пропонує інвесторам різні умови реструктуризації для проектів відновлюваної енергії (ВДЕ), які вже працюють і будуть введені в експлуатацію найближчим часом.

"Ми пропонуємо різні умови реструктуризації для проектів, які вже встановлені, вже генеруючі потужності, і для об'єктів, які будуть введені в експлуатацію найближчим часом, в тому числі на початку наступного року. Якщо мова йде про об'єкти, які вже генерують, ми пропонуємо зменшення зеленого тарифу на приблизно 15-25% для СЕС (сонячних електростанцій) з подовженням терміну виплат на 5-10 років. Для ВЕС (вітрових електростанцій) встановлено зменшення тарифу приблизно на 10% з продовженням строку на 5-10 років. Подібні умови також для проектів, які будуть введені в експлуатацію в наступному році", - зазначив Чижик.

Як відомо, законодавством України гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.