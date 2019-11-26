підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Примусових ретроспективних змін "зелених" тарифів не буде, – Міненерго
26 листопада 2019, вівторок, 13:20 148
Економіка 2019-11-26T13:31:25+02:00
Українські Новини
Примусових ретроспективних змін "зелених" тарифів не буде, – Міненерго

Примусових ретроспективних змін "зелених" тарифів не буде, – Міненерго

Костянтин Чижик, Міненерго, Електроенергія, Зелений тариф
Костянтин Чижик. Фото: liga.net
Костянтин Чижик. Фото: liga.net

Заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Костянтин Чижик заявив, що примусового ретроспективного зниження "зелених" тарифів не буде.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

"Ніяких ретроспективних змін "зелених" тарифів примусових не буде. У міністерстві ми цього не розглядаємо. Разом з тим ніяких збільшень "зелених" тарифів, звичайно, також не буде. Наше завдання – це забезпечити інвестиційну привабливість сектора, але в той же час зробити її стійкою в середньо - і довгостроковій перспективі. Так, як це є зараз, за нинішнім "зеленим" тарифом, це не старт. Тобто, в будь-якому випадку ми пропонуємо добровільне зменшення тарифу та продовження терміну виплат. Добровільно", - сказав Чижик.

Заступник міністра зазначив, що міністерство пропонує інвесторам різні умови реструктуризації для проектів відновлюваної енергії (ВДЕ), які вже працюють і будуть введені в експлуатацію найближчим часом.

"Ми пропонуємо різні умови реструктуризації для проектів, які вже встановлені, вже генеруючі потужності, і для об'єктів, які будуть введені в експлуатацію найближчим часом, в тому числі на початку наступного року. Якщо мова йде про об'єкти, які вже генерують, ми пропонуємо зменшення зеленого тарифу на приблизно 15-25% для СЕС (сонячних електростанцій) з подовженням терміну виплат на 5-10 років. Для ВЕС (вітрових електростанцій) встановлено зменшення тарифу приблизно на 10% з продовженням строку на 5-10 років. Подібні умови також для проектів, які будуть введені в експлуатацію в наступному році", - зазначив Чижик.

Як відомо, законодавством України гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

Більше новин про: Костянтин Чижик Міненерго Електроенергія Зелений тариф

Архів
Новини
Представник Мінінфраструктури Сафаров закликав українські ІТ-компанії  взяти участь у розробці систем превентивної безпеки на дорогах 14:08 Прес-реліз
Відновленого судом начальника внутрішнього контролю ДБР Чобітка не пустили на роботу, він звернеться до правоохоронців 13:58
Українці обрали курс на ЄС, - Зеленський відповів Коломойському 13:54
Закон про оборонні закупівлі сприятиме ефективнішому використанню бюджетних коштів, - Льовочкін 13:39
Держборг у жовтні скоротився на 1,4% 13:24
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Морози прийшли, але тепло не у всіх: до опалення ще не повністю підключені чотири області і Київ 11:21
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok