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26 листопада 2019, вівторок, 13:07 366
Економіка 2019-11-26T14:00:02+02:00
Українські Новини
Імпортуючи електроенергію з РФ, ми годуємо російських енергетиків і шахтарів замість власних, - нардеп

Імпортуючи електроенергію з РФ, ми годуємо російських енергетиків і шахтарів замість власних, - нардеп

Електроенергія, Енергетика, Андрій Герус, Олексій Гончаренко, Володимир Зеленський, Коломойський Ігор

Імпортуючи електроенергію з РФ, що стало можливим через "поправку Геруса", ми фінансуємо економіку країни-агресора і годуємо російських енергетиків і шахтарів замість власних. Про це завив народний депутат України Олексій Гончаренко, інформує портал glavcom.ua.

Депутат звернув увагу, що через потужне зростання імпорту російської електроенергії вітчизняні теплові електростанції та шахти опинились перед загрозою закриття. І наголосив, імпортуючи струм, Україна фактично фінансує країну-агресора через енергетику.

"Загроза є абсолютно реальною, вся історія з імпортом електроенергії з РФ виглядає державною зрадою, тому я звернувся аби дослідили цю ситуацію, я очікую відповіді. Те, що сьогодні Україна фактично годує агресора через енергетику, це виглядає не просто дивно, а абсолютно неприпустимо. Це не лише питання економічне, але і питання безпеки держави. Герус та Коломойський посадили Україну на електричний стілець", - сказав Гончаренко.

Окрім того, на його думку, зростання імпорту електроенергії з РФ призведе до негативних соціальних наслідків, тому його потрібно зупинити якнайшвидше.

"Сьогодні Україна замість того, аби годувати власних шахтарів та енергетиків – годує російських. Це має наслідки соціальні для тих регіонів, це дуже не правильно. Це треба вирішити якнайшвидше", - сказав Гончаренко.

Нагадаємо, 11 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив - він не знав, що ухвалені з ініціативи Геруса зміни до закону про ядерну енергетику дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зауважив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.

Раніше керівники енергокомпаній звернулись до Президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити імпорт російської електроенергії, зазначивши, що імпорт дешевого струму з РФ та Білорусі знищує українську енергетичну та вуглевидобувну галузі і загрожує енергетичній незалежності країни та національній безпеці.

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