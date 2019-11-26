Комітет з нацбезпеки і оборони рекомендує парламенту скасувати Стройової статут Збройних сил, - Льовочкін

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення рекомендувати Верховній Раді скасувати Стройовий статут Збройних сил України. Про це повідомив член комітету, народний депутат від Опозиційною платформи - За життя Сергій Льовочкін, інформує персональній портал політика.

"Сьогодні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки прийняв історичне рішення про скасування застарілого Стройового статуту Збройних сил. Всі, хто проходив службу знають, що таке стройової статут. Це дуже древній документ, можна сказати рудимент радянської системи. Сьогодні комітет проголосував пропозицію парламенту скасувати стройовий статут Збройних сил України", - підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, Стройовий статут Збройних сил України прийнято Верховною Ради 24 березня 1999 року. За основу в ньому були взяті положення стройового статуту Збройних сил СРСР, прийнятого в 1975 році. Статут визначає стройові прийоми і рух без зброї і зі зброєю; строї підрозділів та частин у пішому порядку і на машинах; порядок віддання військової честі, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.