Олександр Камша, адвокат, арбітражний керуючий ЮФ "Ілляшев та Партнери": Контрабанда бурштину — від трьох до семи років тюрьми

12 листопада 2019 року Верховною Радою України в першому читанні було прийнято законопроект № 2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину".

Відповідно до Пояснювальної записки необхідність прийняття законопроекту № 2240 від 08.10.2019 року обумовлена особливо великими розмірами незаконного видобутку і обороту бурштину. Головними факторами негативного впливу є нелегальний видобуток бурштину в значних масштабах, що призводить до порушення екосистем, недостатнього обсягу фінансування робіт, пов'язаних зі зменшенням впливу на навколишнє середовище, обумовленого розробкою родовищ, але не проведенням рекультивації вироблених ділянок. Ухвалення законопроекту дозволить на законодавчому рівні закласти передумови для впровадження додаткових стимулюючих факторів для суб'єктів господарювання для здійснення законної діяльності з видобутку бурштину.

Відповідно до тексту Законопроекту пропонується внести зміни до певного переліку існуючих законів України. Вносяться зміни до статті 14 ЗУ "Про надра" в частині видів використання надр, які доповнюються геологічним вивченням бурштиноносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ). Спеціальний дозвіл (СД) на дослідження надр видається на термін 5 років (ст. 15 "Про надра"). Передбачено проведення електронних аукціонів з продажу СД, продовження дії яких також здійснюється через електронний кабінет. Максимальний розмір земельної ділянки, на який видається дозвіл на видобуток, не може перевищувати 10 гектарів (ст. 16 "Про надра"). Початкова ціна продажу СД становить 200 НМДГ (3400 грн.) За 1 (один) гектар землі (ст. 34 "Про надра"). Тимчасово, до 01.01.2021 року, заборонений експорт за межі України бурштину-сирцю, відповідно до змін, що вносяться до ЗУ "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними". Також Земельний кодекс України доповнюється відповідними нормами, які регулюють питання землекористування ділянками на яких видобувається бурштин.

Пропонується ввести відповідальність за незаконний видобуток бурштину, а також за ухилення від обов'язкової рекультивації земель. Так, Кримінальний Кодекс України планується доповнити статтею 2401 "Незаконний видобуток бурштину". Дана стаття передбачає диверсифіковану відповідальність, в залежності від тяжкості злочину, у вигляді, або штрафу від 3 тис. До 10 тис. НМДГ (51000 грн. - 170 000 грн.), або обмеження волі від 3 до 6 років, або позбавлення волі від 3 до 6 років з конфіскацією. Також пропонується доповнити статтю 254 "Безгосподарське використання земель" додатковими частинами, які передбачають відповідальність за ухилення від обов'язкової рекультивації земель після видобутку бурштину.

Наразі відповідальність передбачена ч. 2 ст. 240 КК України Порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - караються штрафом від чотирьохсот до семисот НМДГ (від 6,800 грн. до 11,900 грн.) або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Також передбачена відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 57 КУпАП Вибіркова відробка багатих ділянок родовищ, яка призводить до необгрунтованих втрат балансових запасів корисних копалин, наднормативні втрати і наднормативне розубожування корисних копалин при видобуванні, псування родовищ корисних копалин та інші порушення вимог раціонального використання їх запасів - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також, відповідно до ч. 2 ст. 54 КУпАП Непроведення рекультивації порушених земель - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Так дійсно, незаконне видобування бурштину завдає істотної шкоди довкіллю (або створює реальну загрозу завдання такої шкоди) та є відносно поширеним явищем на території окремих областей України. Але, пропозицію законопроекту щодо доповнення КК України новою спеціальною нормою (ст. 240-1 КК України у редакції проекту) важко визнати доцільною. Обумовлено це, зокрема, наступним: згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827, бурштин є лише одним із видів корисних копалин загальнодержавного значення, а отже й запропонована спеціальна норма (частина 1 статті 240-1 КК України у редакції проекту) не характеризується якимись додатковими (новими) ознаками відповідного складу злочину та повністю охоплюється суспільно небезпечним діянням у вигляді незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (частина 2 статті 240 КК України).

Тобто, якщо слідувати вищевказаній логіці, КК України варто було б доповнити також іншими самостійними складами злочинів (наприклад, статтями щодо незаконного видобування нафти). Останнє, у свою чергу, лише ускладнить сприйняття відповідних кримінально-правових норм, або призведе до помилок у кваліфікації злочинів.

Ймовірно, вищеозначеним законопроектом законодавець намагається привернути увагу до проблемного питання видобутку бурштину, як одного із найголовніших у сучасній Україні. Як будуть застосовуватися та проявлять себе на практиці нові норми – покаже лише час.