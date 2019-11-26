Костянтин Кулик призначений начальником слідства в СБУ, - журналіст

Скандальний прокурор Костянтин Кулик призначений начальником слідства СБУ. Про це на своїй сторінці у ФБ повідомив відомий журналіст та блогер Станіслав Речинський. За його інформацією також керівну посаду найближчим часом займе Олександр Якушев.

"Кажуть, що ось цей сумний чувачок (Костянтин Кулик - на фото) - новий начальник слідства в СБУ. Зручний. Незважаючи на закон зажене будь-якого. А на економіку хочуть поставити чоловіка співачки Бучинської (колишньої пасії екс-міністра МВС Білоконя) - Якушева. Раніше мив посуд у приймальні Голови і поляни накривав. Теж непогано. Куховарки, так куховарки", - написав він.

Напередодні Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив в інтерв'ю виданню "Сьогодні", що з 1 січня "відомий на весь світ" прокурор Костянтин Кулик не буде працювати в ГПУ оскільки не пройшов переатестацію.

"Справа в тому, що він не прийшов на тестування. Закон нам не залишає іншого шляху, крім як попрощатися з Костянтином Геннадійовичем", - підкреслив він.

Нагадаємо, 21 листопада прокуратура, відповідно до закону, припинила функцію досудового слідства. Це означає, що всі справи, які вела ГПУ, були передані в ГБР, НАБУ і СБУ.

Кулик став широко відомий, коли наприкінці березня, перебуваючи на посаді заступника голови департаменту міжнародно-правової співпраці ГПУ нібито висунув підозри представників оточення президента Петра Порошенка. У ГПУ спростували це і викликали його на допит. Тодішній президент Петро Порошенко заявляв, що Кулик "отримав наказ" від олігарха Ігоря Коломойського звинуватити його у втручанні у "справу Курченко".

Пізніше публікації New York Times стало відомо, що прокурор Костянтин Кулик склав англомовне досьє на 7 сторінок про корупцію Хантера Байдена – сина колишнього віце-президента США, чим сприяв боротьбі, яка призвела до розслідування відносно президента Дональда Трампа.

До переїзду в Київ Костянтин Кулик працював слідчим прокуратури харківської, був знайомий з Євгеном Жиліним, творцем терористичної організації "Оплот".

В 2016 році Кулику пред'явили звинувачення в незаконному збагаченні на суму 2,8 млн грн. Зокрема, на матір прокурора і мати його дітей Ірину Німець оформлено ряд об'єктів нерухомості в центрі Києва.