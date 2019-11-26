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  • Велика приватизація не перекриє втрат від можливої реприватизації "Укртелекому", - Давидюк
26 листопада 2019, вівторок, 12:17 371
Економіка 2019-11-26T12:17:01+02:00
Українські Новини
Велика приватизація не перекриє втрат від можливої реприватизації "Укртелекому", - Давидюк

Велика приватизація не перекриє втрат від можливої реприватизації "Укртелекому", - Давидюк

Приватизація, Реприватизація, Микола Давидюк, Укртелеком, МВФ, Криворіжсталь, Борис Кушнірук

Велика приватизація, яку уряд запланував на наступний рік, не перекриє втрат від реприватизації одного великого підприємства - "Укртелекому". Про це написав політолог Микола Давидюк на своїй сторінці в Facebook.

"Велика приватизація на кілька тисяч підприємств, не зможе перекрити так званої великої реприватизації одного підприємства, котра по об'єму фінансового ресурсу не поступається тисячам тих, котрі хочуть продати", - написав Давидюк.
Він вважає, що в разі отримання Україною чергового траншу кредиту від МВФ процесу реприватизації "Укртелекому" можуть дати "зелене світло". І в такому випадку державний бюджет країни втратить мінімум 10,5 млрд грн, які доведеться повернути за компанію її нинішньому інвестору.
"Якщо ми отримаємо цей транш, то в наступному році ситуацію з Укртелекомом цілком ймовірно може чекати "зелене світло". Тоді ми ризикуємо втратити 10,5 млрд грн з держбюджету, які повернуться у кишені олігархів. І звідки тепер будуть красти в людей гроші, щоб залатати цю дірку в бюджеті - з дотацій на медицину, оборону чи з пенсій, ніхто, на жаль, не знає", - зазначив Давидюк.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, найбільш вдалими угодами в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" та "Укртелекому". Перша угода в 2005 році принесла в бюджет країни 24,2 млрд грн, друга - 10,6 млрд грн (2011 рік). Причому, при повторному продажі "Криворіжсталі" вдалося виручити в п'ять разів більше, ніж при первинній приватизації. Однак фахівці впевнені, що цей успіх реприватизації повторити не вдасться.
На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, в разі реприватизації "Укртелекому" інвестору доведеться повертати 10,5 млрд грн., а таких грошей в держбюджеті немає, та й продати повторно підприємство за такою ціною, на його думку, вже не вийде, бо зараз "Укртелеком" коштує значно дешевше.

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