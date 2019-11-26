Зменшення "зеленого" тарифу підірве довіру інвесторів до України, - ЗМІ

Зменшення ставки "зеленого" тарифу зашкодить інвестиційному клімату України та підірве довіру інвесторів до держави. Про це йдеться в квартальному моніторинговому звіті про впровадження Плану дій щодо енергетичного сектора України, який підготувала "Low Carbon Ukraine".

Як пише Обозреватель, у звіті зазначається, що гарантований "зелений" тариф був запроваджений для забезпечення стабільних умов розвитку відновлюваної енергетики в Україні та з метою стимулювання інвестицій в об'єкти ВДЕ. І завдяки такій політиці відбувається значне збільшення обсягу потужності ВДЕ.

"За нашими оцінками, обсяг потужностей ВДЕ, які мають право на користування "зеленим" тарифом збільшиться до 5,6 ГВт1 до кінця 2019 р. – із 3,2 ГВт станом на червень 2019 р. Тобто, тільки за друге півріччя 2019 р. буде встановлено щонайменше 2,4 ГВт потужностей ВДЕ", – повідомляється в моніторинговому звіті.

Втім, в документі звертається увага, що лунають заяви про необхідність зменшення "зеленого" тарифу. Такі дії, на думку авторів звіту, негативно позначаться на інвестиційному кліматі України та підірвуть довіру іноземних інвесторів до країни.

"На тлі підвищення витрат на субсидіювання "зеленого" тарифу лунали заклики зменшити ставки "зеленого" тарифу для наявних об'єктів ВДЕ. Таку пропозицію можна зрозуміти з точки зору полісімейкерів, але проблематично виконати, адже це означатиме порушення гарантій, наданих інвесторам щодо чинності "зелених" тарифів до 2030 р. Порушення гарантій безперечно зашкодить інвестиційному клімату та підірве довіру до будь-яких договорів із державою у майбутньому", – наголошується у звіті.

Нагадаємо, раніше керівник відділу сталого розвитку компанії Baker Tilly Олександр Баськов висловив думку, що ретроспективне зниження "зеленого" тарифу може викликати ефект доміно в економіці та привести до дефолту.

Європейсько-Українське енергетичне агентство раніше в своїй заяві зазначило, що у разі ухвалення законопроєкту Андрія Геруса про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" (№2236-2), яким пропонуються ретроспективні зміни "зеленого" тарифу, інвестори ініціюватимуть провадження проти держави Україна в міжнародних арбітражних судах.