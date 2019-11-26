Правоохоронці проводять обшуки у заступника начальника Київської митниці Тупальського

Співробітники правоохоронних органів проводять обшуки у заступника начальника Київської міської митниці Сергія Тупальського. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Тупальський не знає, в рамках якої справи проходять слідчі дії, але впевнений, що через короткий час безпідставність проведення обшуків та звинувачень буде доведена.

"Я знаю, що завжди дотримувався законодавства та працював на державу. Правда на моєму боці! І я готовий довести це!", - написав він.

Тупальський з середини 2016 по кінець 2018 очолював найбільшу в країні Київську міську митницю. У цей період столична митниця продемонструвала кращу в країні динаміку зростання кількісних і якісних показників роботи. Зокрема, платежі до бюджету зросли на 20% -25%, а кількість задоволених митними сервісами суб'єктів ЗЕД зросла в 6 разів. У грудні 2018 го Тупальський очолив Одеську митницю. І вже у першому кварталі 2019 року надходження до бюджету на ній виросли на 50%. Крім того, в березні 2019 року одеські митники затримали найбільшу за 10 років партію кокаїну - 257 кг вартістю понад 50 млн. дол.

Крім того, його робота в Департаменті адміністрування митних платежів і митно-тарифного регулювання ДФС України в червні-жовтні 2018 рік дозволила збільшити середньодобові надходження від митниць до бюджету України з 1,33 до 1,76 мільярда гривень або на 32,3%.