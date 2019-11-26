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  • Чотири легковики зіткнулися на Набережному шосе в Києві
26 листопада 2019, вівторок, 09:13 11
Події 2019-11-26T09:21:10+02:00
Українські Новини
Чотири легковики зіткнулися на Набережному шосе в Києві

Чотири легковики зіткнулися на Набережному шосе в Києві

ДТП у Києві, набережне шосе, Міст Метро, зіткнення

Увечері 25 листопада у Києві на Набережному шосе сталася аварія між чотирма автомобілями. В результаті зіткнення виявилися перекритими дві смуги в напрямку мосту Метро, повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 21:45.

Сутичка сталася між чотирма автомобілями — Toyota, Mitsubishi, Mercedes і ВАЗ. За попередньою інформацією, причиною ДТП стало недотримання безпечної дистанції між автомобілями.

Незважаючи на серйозні пошкодження, які отримали всі автомобілі, ніхто з учасників ДТП не постраждав. На місці події працювали патрульні поліцейські. Через дві години після аварії всі автомобілі прибрали, рух повністю відновили.

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