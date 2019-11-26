Чотири легковики зіткнулися на Набережному шосе в Києві

Увечері 25 листопада у Києві на Набережному шосе сталася аварія між чотирма автомобілями. В результаті зіткнення виявилися перекритими дві смуги в напрямку мосту Метро, повідомляє "Інформатор". Аварія сталася близько 21:45. Сутичка сталася між чотирма автомобілями — Toyota, Mitsubishi, Mercedes і ВАЗ. За попередньою інформацією, причиною ДТП стало недотримання безпечної дистанції між автомобілями. Незважаючи на серйозні пошкодження, які отримали всі автомобілі, ніхто з учасників ДТП не постраждав. На місці події працювали патрульні поліцейські. Через дві години після аварії всі автомобілі прибрали, рух повністю відновили.