Висновки експертиз, звіти ФГВФО та Нацбанку повністю спростовують звинувачення НАБУ, – юристи про справу VAB Банку

Справа про рефінансування "VAB Банку" політично мотивована, а всі звинувачення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повністю спростовуються висновками експертиз, звітами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і висновками Націонаьного банку України (НБУ).

Про це заявили юристи Тетяна Козаченко та Дмитро Лошаков з адвокатського об'єднання "Юридична компанія "Капітал".

У ході прес-конференції "Нові обставини справи Пісарука-Бахматюка" адвокати спростували основні обвинувачення НАБУ в резонансній справі: те, що отримане "ВіЕйБі Банком" від НБУ рефінансування нібито було витрачено неправомірно і те, що оцінка застави, наданого банком, була штучно заниженою.

"Звіт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, висновки якого також підтверджуються НБУ, свідчать – кошти, які надавались в рамках рефінансування, використовувались виключно на цілі, визначені при видачі такого рефінансування. Йдеться про надане НБУ рефінансування "ВіЕйБі Банку" на суму 1,2 млрд гривень, те, що є основою справи НАБУ. Вони були виплачені вкладникам під час фінансової кризи 2014-2015 років. Усі кошти були використані на виплати 80 тис. вкладникам упродовж 18 днів. У середньому банк виплачував щодня понад 100 млн гривень. Щодо звинувачення у нібито неправомірній оцінці застави, наданої банком під рефінансування, її відповідність підтверджують дві офіційні державні експертизи. У нас на руках є висновки Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Правильність оцінки об’єктів підтверджує і Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз. Але є ще одна експертиза, яку ніхто не бачив, зроблена приватною структурою на замовлення НАБУ, і НАБУ чомусь саме на її підставі висуває звинувачення", - повідомили юристи.

Також вони висловили здивування заявами НАБУ про те, що "VAB Банк" під час отримання стабілізаційного кредиту ніби не надав план фінансової стабілізації, адже інформація про надання такої програми банком є відкритою і міститься на офіційному веб-сайті НБУ.

Окрім того, вважають юристи, НАБУ ігнорує той факт, що сам бізнесмен Олег Бахматюк кілька років намагається добитись реструктуризації та виплатити 8 млрд гривень заборгованості ліквідованих банків через механізм реструктуризації. Останні такі переговори відбулися наприкінці жовтня цього року - Бахматюк висунув пропозицію внести 500 млн гривень, й надалі кожен рік платити по 1 млрд гривень до повної виплати всієї суми. Однак відповідей на свої пропозиції так і не отримав.

Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком "VAB Банку" Бахматюка. Нацбанк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд гривень, пішла на виплати коштів 80 тис. вкладників, як й передбачала ця програма. Оголошення в розшук буде оскаржуватись юристами Бахматюка в суді.